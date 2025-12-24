FOTO, VIDEO: rūķu cepurēs, kostīmos un ar smaidīgām sejām: simtiem dalībnieku Rīgā vienojas labdarības skrējienā
Šodien plkst. 9 notika "Rimi Rīgas maratona" Ziemassvētku skrējiens, informēja skrējiena organizatori.
Skrējiens, kurā tika aicināts ikviens veselīga dzīvesveida piekritējs, tika atklāts pie Latvijas Nacionālās operas un baleta lielās egles, no kurienes dalībnieki vispirms devās līdz Mežaparkam, lai pēc tam atgrieztos centrā un finišētu.
Skrējiena dalībnieki tika aicināti tērpties svētku noskaņās - Ziemassvētku tērpos, rūķu cepurēs, ziemeļbriežu ragos vai jebkurā citā tematiskā apģērbā.
"Rimi Rīgas maratona" Ziemassvētku skrējiens
Ikgadējais "Rimi Rīgas maratona" Ziemassvētku skrējiens šogad iesaistās labdarības akcijā "Eņģeļi pār Latviju", kuru ik gadu rīko "TV3 Group Latvija" sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu un atbalstītājiem.
"Rimi Rīgas maratona" organizatori apņēmušies "Eņģeļiem pār Latviju" ziedot 10 eiro par katru svētku skrējiena dalībnieku, kā arī cer uz skrējiena dalībnieku individuālo atbalstu.
Ikgadējā Ziemassvētku skrējiena starts šogad mainījis lokāciju - dalībnieki pulcēsies pie Nacionālās operas un baleta lielās egles. Skrējiena maršruts vispirms garām Brīvības piemineklim un pa Brīvības ielu nonāks Tērbatas ielā, turpinās ceļu līdz Miera ielai, lai tur pagrieztos virzienā uz tradicionālo Ziemassvētku skrējiena galapunktu - Mežaparku, kur paredzēta apgriešanās un skrējiens uz finišu, kas jau otro gadu atradīsies picērijā Buono Buono Miera ielā 10.
Lai arī kopējais trases garums ir 13 kilometri, dalībnieki pieveiktās distances garumu varēja regulēt paši, finiša virzienā apgriežoties jebkurā mirklī pa ceļam uz Mežaparku.