Ķekavas novadā uguņošana gadumijā atļauta vienu stundu
Pērn 21. novembrī Ķekavas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par saistošo noteikumu Nr. 28/2024, atgādina Ķekavas novada pašvaldības policija.
Pērn 21. novembrī Ķekavas novada dome pieņēma lēmumu izdot saistošos noteikumus Nr. 28/2024 “Par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas laiku”. Tie nosaka, ka Ķekavas novada administratīvajā teritorijā gadumijā (31. decembrī un 1. janvārī) uguņošana atļauta tikai vienu stundu – no 31. decembra plkst. 24.00 līdz 1. janvāra plkst. 1.00; pārējā laikā šajos datumos pirotehnika ir aizliegta. Kontroli nodrošinās Ķekavas novada pašvaldības policija un Valsts policija.
Lēmums pieņemts saskaņā ar Saeimas 2023. gada 28. septembrī apstiprināto Nacionālās drošības koncepciju, kas paredz sabiedrības vairākuma saliedēšanu ap kopīgām vērtībām, balstītām valsts neatkarībā, un mērķtiecīgu darbu svešu režīmu mantojuma mazināšanai Latvijas kultūrvidē. Tas īpaši svarīgi starptautiskās drošības situācijas pasliktināšanās dēļ pēc Krievijas uzsāktā pilna mēroga kara Ukrainā.
Iepriekš novērots, ka 31. decembrī pirotehniku sāk lietot jau plkst. 23.00, kas signalizē atsevišķu sabiedrības grupu vēlmi paust atbalstu un piederību Krievijas režīmam, neatbilstoši Latvijas sabiedrības vairākuma vērtībām.
Noteikumi, kas ierobežo pirotehnikas izmantošanu gadumijā, uzlabos arī mājdzīvnieku drošību svētku laikā. Daudziem troksnis un gaisma izraisa bailes un stresu; zinot, ka uguņošana atļauta tikai vienu stundu, saimnieki varēs labāk parūpēties par mīluļiem, šajā laikā nodrošinot tiem piemērotu vidi.
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 27. pants paredz administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu: fiziskajām personām naudas sods no septiņām (35 eiro) līdz septiņdesmit vienībām (350 eiro), juridiskajām personām – no septiņām (35 eiro) līdz divsimt astoņdesmit vienībām (1400 eiro).