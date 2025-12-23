Latvijā plosās gripa: tās intensitāte pārsniegusi pēdējo piecu sezonu maksimālo rādītāju
Latvijā turpinoties gripas epidēmijai, saslimstība ar šo infekcijas slimību turpina pieaugt, un tās vidējā intensitāte jau pārsniegusi pēdējo piecu sezonu maksimālo rādītāju.
Pagājušajā nedēļā vidējā gripas intensitāte sasniedza 795 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 6,6% vairāk nekā nedēļu iepriekš, kad šis rādītājs bija 746 gadījumi. Kopumā gripa klīniski noteikta 528 pacientiem, informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).
Vēršanās pēc medicīniskās palīdzības ar elpceļu infekciju simptomiem ambulatorajās iestādēs sasniegusi 26% no visiem ārstu apmeklējumiem. Saslimstības pieaugums novērots visās vecuma grupās, taču visaugstākā tā tradicionāli ir bērniem līdz 14 gadu vecumam.
Gripas gadījumi reģistrēti visās desmit monitoringa teritorijās. Viskritiskākā situācija fiksēta Jelgavā, kur saslimstības rādītājs sasniedzis 2867,4 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju. Augsta izplatība vērojama arī Jēkabpils novadā, Rēzeknē, Gulbenes novadā un Rīgā.
Aizvadītajā nedēļā stacionāros ievietoti 278 pacienti ar smagu akūtu respiratoru infekciju (SARI). No stacionētajiem 42,1% ir seniori vecumā virs 65 gadiem. Laboratoriskie izmeklējumi liecina, ka Latvijā cirkulē tikai A tipa gripas vīrusi, dominējot A(H3) apakštipam (81,2%).
Tikmēr Covid-19 izplatība saglabājas stabila – pozitīvo testu īpatsvars ir 5,7%. Slimnīcās ievietoti 42 Covid-19 pacienti, reģistrēti četri nāves gadījumi.
Nacionālais veselības dienests atgādina, ka epidēmijas laikā no valsts budžeta tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem, pacientam sedzot tikai valstī noteikto iemaksu – 2,85 eiro.