Siguldā izskanēs Olgas Jakānes jubilejas koncerts “Dziesma un mīlestība”
10. janvārī plkst. 16.00 Siguldas pagasta Kultūras namā skanēs Olgas Jakānes jubilejas koncerts “Dziesma un mīlestība”.
Siguldu par savām mājām Olga Jakāne dēvē jau kopš astoņu gadu vecuma. Profesionālā dzīve cieši saistīta ar Siguldas 1. pamatskolu – tur viņa mācījusi mūziku un vadījusi korus. Apmēram divas desmitgades Olga bijusi sieviešu kora “Teiksma” dziedātāja, kormeistare un komponiste. Viņa arī iedvesmoja zēnu koru salidojumu “Puikas, dziedam!” un pildīja virsdiriģentes pienākumus.
2018. gadā Olga Jakāne saņēma Siguldas novada Gada balvu izglītībā par mūža ieguldījumu un par mūzikas un koru tradīciju veidošanu Siguldas novadā.
2025. gadā viņa saņēma fonda “Lāčplēsis” goda zīmi par ilggadēju darbu Dziesmu svētku kustībā, nododot dziedāšanas tradīciju no paaudzes paaudzē.
Olgas Jakānes jubilejas koncertā uz skatuves kāps dažādi viņas mūžā nozīmīgi cilvēki un kolektīvi.
Ieeja – bez maksas.