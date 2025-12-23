Ziemassvētku noskaņas Rīgas centrā
Šodien 10:47
Rīgu pārņem Ziemassvētku noskaņa - noķer svētku sajūtu fotogalerijā
Lai gan laikapstākļi šogad nelutina un Ziemassvētku laiks paiet bez sniega, Rīgas centrā valda svētku noskaņa. Galvaspilsētas ielas un Vecrīga ir rotātas ar gaismas virtenēm, dekorācijām un krāsainiem skatlogiem, kas piešķir pilsētai īpašu burvību.
Vakara krēslā rotājumi spīd siltās krāsās, bet cilvēki nesteidzīgās pastaigās bauda svētku atmosfēru – ģimenes, pāri un tūristi apstājas, lai iemūžinātu mirkli fotogrāfijās.
Fotogalerijā var aplūkot, kā Rīga iemirdzas Ziemassvētkos – lampiņas, eglītes un svētku dekori rada pasakainu vakara sajūtu pilsētas centrā.