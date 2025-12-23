"Tāda sajūta, ka darbiniekiem tur kaut kāda koma!" “Rīgas namu pārvaldnieks” liek rīdziniecei maksāt par apkuri, kas viņas dzīvoklī nemaz nav pieslēgta
Rīdziniece Gerda raidījumam "Bez Tabu" norāda, ka nonākusi absurdā situācijā - viņa galvaspilsētā īrē kādu dzīvokli, kas tiek apsildīts ar gāzes apkures katlu, bet, neskatoties uz to, “Rīgas namu pārvaldnieks” viņai turpina piestādīt rēķinus par centrālo apkuri, kas nu jau sasnieguši "sālītu" summu.
Nams, kurā dzīvo Gerda, atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā. Kamēr vairumā ēkas dzīvokļu ir pieslēgta centrālā apkure, viņas īrēto dzīvokli un ūdeni uzsilda gāzes apkures katls, un sieviete allaž par šiem pakalpojumiem norēķinājusies ar “Latvijas gāzi". Parādu viņai neesot. Tomēr šā gada vasarā, kad ēkai nomainījās apsaimniekotājs un tā pārvaldīšanu uzņēmās “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP), sākās zili brīnumi.
"Mums ir apkures katls - mēs sildām dzīvokli kad mēs gribam, kā mēs gribam, un cik mēs gribam," raidījumam norāda sieviete, piebilstot, ka liels bija viņas pārsteigums saņemot vairāk nekā 130 eiro lielu rēķinu par centrālo apkuri. Gerda norāda, ka pēc rēķina saņemšanas nekavējoties sazinājās ar RNP, kas solīja atsūtīt uz viņas dzīvokli ekspertus, kas pārbaudītu, vai centrālā apkure viņas dzīvoklim tiešām nav pieslēgta.
"Atnāca divi braši vīri, pārbaudīja un secināja, ka mums tiešām nav centrālā apkure! Viss kārtībā. Es par to centrālo apkuri tā arī nesamaksāju," norāda Gerda. Tomēr arī nākamajā mēnesī viņai pienācis jauns rēķins par apkuri, turklāt tam pieplusota arī parāda summa par iepriekšējo mēnesi un soda nauda par nenomaksāto rēķinu.
"Atkal jau rēķinā šis pakalpojums iekšā, un, katru reizi viņiem zvanot, tāda sajūta, ka darbiniekiem tur kaut kāda koma. Neviens neko nezina, kaut kas viņiem jāturpina pārbaudīt, tik sola, ka atzvanīs. Nekas uz priekšu neiet. Toties soda procentus par it kā nesamaksāto gan naski piestāda!" pauž Gerda.
Kā raidījumam skaidro RNP, šajā jautājumā akmentiņš metams iepriekšējā nama apsaimniekotāja lauciņā, kas nav sakārtojis visas nepieciešamās formalitātes. Proti, iepriekšējais apsaimniekotājs nav nodevis informāciju jaunajam par to, ka dažiem dzīvokļiem ir autonoma apkure, līdz ar to RNP aprēķina siltuma patēriņu mājoklī "uz galviņām". RNP norāda, ka Gerdai, protams, par piestādītajiem rēķiniem un soda naudām neesot jāsatraucās un šie rēķini nav jāapmaksā. Tajā pašā laikā RNP norāda, ka kaut kāda neliela daļa par patērēto siltumenerģiju Gerdai tomēr būšot jāmaksā, jo ir arī nama kopējās izmaksas, piemēram, par gaiteņu apsildīšanu, u.t.t., par ko izmaksas sedz visi nama iedzīvotāji.