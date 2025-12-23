NBS eksperts aicina katru padomāt, ko vēl iespējams izdarīt citu labā
Ziemassvētku laikā katram vajadzētu padomāt, ko vēl iespējams izdarīt, lai palīdzētu citiem, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" aicināja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vecākais eksperts starptautiskās militāri reliģiskās sadarbības jautājumos Elmārs Pļaviņš.
Pļaviņš sacīja, ka karavīri un civilie iedzīvotāji Ukrainā, pirmkārt, ir ļoti noguruši no raķešu uzbrukumiem, elektrības padeves pārtraukumiem un tādu lietu trūkuma, kas mums ir ikdiena. Otrkārt, viņi visu laiku sastopas ar aiziešanu mūžībā. Treškārt viņi piedzīvo neziņu un stresu.
Tomēr, neskatoties uz to, karavīri ir noskaņojušies cīnīties un neatdot nevienu zemes gabalu, uzsvēra Pļaviņš.
NBS eksperts sacīja, ka, esot Ukrainā, dod iedrošinājumu un stiprinājumu, bet bieži vien tieši viņi ir tie, kas visvairāk iedrošina. "Viņi saka, jūs nebēdājieties, mēs šobrīd cīnāmies arī par jums," pauda Pļaviņš.
Viņš novērojis, ka Ukrainas tauta kļuvusi daudz saliedētāka un vienotāka.
Šajā Ziemassvētku laikā viņš aicināja katru padomāt, ko vēl iespējams izdarīt, lai palīdzētu citiem. "Katram no mums ir talanti un spējas, ar ko varam palīdzēt citiem," viņš teica, uzsverot, ka ne vienmēr tās ir materiālas lietas, bet reizēm tie ir labi vārdi vai klātbūtne, paldies pateikšana.
Pļaviņš arī novēlēja visiem spēt apstāties, nomierināties, piedot saviem ienaidniekiem un "uztaisīt mazu revīziju sev", lai ar jauniem spēkiem un iedvesmu ietu uz priekšu nākamajā gadā.