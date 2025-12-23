Kāds laiks gaidāms Jaungada naktī?
Gadumijā Latvijā varētu sākties garš aukstuma periods, liecina jaunākās laika prognozes.
Ziemassvētki valsts lielākajā daļā nāk ar kailsalu, bet svētku dienās gaiss kļūs siltāks - Otrajos Ziemassvētkos gaisa temperatūra pakāpsies līdz +2..+7 grādiem. Nedaudz pastiprināsies rietumu vējš, kas pāries ziemeļu vējā, nokrišņu būs maz, debesis lielākoties segs mākoņi.
Atbilstoši jaunākajām prognozēm gada pēdējās divās dienās Latvijā sāks ieplūst aukstāks gaiss no ziemeļiem. Jaungada naktī visā valstī prognozēts sals un zemi daudzviet klās sniega sega.
Janvāra sākumā iespējams sals, kas pārsniedz desmit grādus. Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem 2026. gada pirmā mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā varētu būt -5 grādi jeb divus grādus zemāka par normu. Piepildoties šai prognozei, gaidāms aukstākais mēnesis kopš 2024. gada janvāra, kad mēneša vidējā temperatūra valstī bija -5,2 grādi.