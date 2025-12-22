Nākamnedēļ "Eiropas Ziemassvētku" festivālu noslēgs Latvijas Radio koris un "Sinfonietta Rīga"
Festivālu "Eiropas Ziemassvētki" 30. decembrī Torņkalna baznīcā jau tradicionāli noslēgs Latvijas Radio koris un "Sinfonietta Rīga" ar baroka lielmeistara Johana Sebastiāna Baha "Ziemassvētku oratoriju" - monumentāli krāšņo vēstījumu par Jēzus dzimšanas laiku.
Lai arī Kristus piedzimšanas stāsts saturiski ir nemainīgs un oratorijas taktis viegli atsaucamas atmiņā, šis Baha šedevrs klausītāju sirdīs un prātos allaž no jauna ielej mierpilnu prieku un dzirkstījošu līksmi. Baha "Ziemassvētku oratorija" ir kļuvusi par neatņemamu Ziemassvētku laika tradīciju neskaitāmās Eiropas koncertzālēs un baznīcās – nupat, 21. decembrī Latvijas Radio koris to kopā ar Helsinku Baroka orķesti atskaņoja ievērojamajā Musiikkitalo koncertzālē Somijā, bet nu, kopā ar 'Sinfonietta Rīga" un solistiem - soprānu Guntu Smirnovu, basbaritonu Rihardu Milleru un diviem vācu dziedātājiem - jau Latvijas publikai pazīstamo mecosoprānu Doroteju Bīnerti un tenoru Mihaelu Moglu, tā izskanēs Rīgā.
Oratoriju veido sešas daļas - sešas kantātes, tās pirmatskaņojums noticis divos Leipcigas nozīmīgākajos dievnamos - Sv. Toma un Sv. Nikolaja baznīcās paša komponista vadībā. Tās pirmā daļa izskanēja pirmajos Ziemassvētkos (1734. gada 25. decembrī), otrā un trešā – nākošajās dienās, ceturtā ieskandināja jaunā gada atnākšanu, piektā - gada pirmo svētdienu, bet sestā kantāte noslēdza šo ciklu, izskanot Zvaigznes dienā (1735. gada 6. janvārī). Domājams, ka šāda atskaņošanas prakse saglabājusies līdz pat 19. gadsimtam, kad ieviesās tradīcija “Ziemassvētku oratoriju” uzvest vienā vakarā, nereti atskaņot nevis visas sešas tās daļas, bet gan īpaši izvēlētu fragmentu “izlasi”.
Diriģenta Kaspara Putniņa virknētie oratorijas fragmenti šogad - 1.,2. un 6. daļa. Kantātes ļaus piedzīvot un svinēt gan Pestītāja piedzimšanas stāstu, gan izbaudīt Johana Sebastiāna Baha mūzikas debesu apdvesto svētsvinību.