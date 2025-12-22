Kanādas bruņotie spēki iepriecina mazos pacientus Daugavpils slimnīcā.
Novadu ziņas
Šodien 09:57
Ziemassvētku brīnums Daugavpils slimnīcā - Kanādas bruņotie spēki iepriecina mazos pacientus
Piektdien, 19. decembrī, Kanādas bruņoto spēku Ziemassvētku labdarības akcijas ietvaros SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Bērnu nodaļu apmeklēja Ziemassvētku vecītis,sagādājot mazajiem pacientiem īpašu svētku prieku un siltas emocijas.
Papildus dāvaniņām un sirsnīgiem novēlējumiem mazajiem pacientiem tika veltītas arī iedrošinošas sarunas, kas palīdzēja stiprināt svētku noskaņu un mazināt satraukumu ārstēšanās laikā. Šoreiz vizīte notika, karavīriem ierodoties ar Ziemassvētkiem rotātu automašīnu. Krāšņie rotājumi un mirdzošās gaismas piesaistīja bērnu uzmanību jau slimnīcas pagalmā, radot īpašu gaidīšanas prieku pirms tikšanās. Tas bērniem sagādāja ne mazāk lielu pārsteigumu un prieku, radot patiesu svētku noskaņu slimnīcā.
Pateicoties šādām iniciatīvām, ikdienas ārstniecības process kļuva gaišāks, bet vecākiem un personālam — cerīgāks un sirsnīgāks. Vizīte tika īstenota sadarbībā ar Kanādas bruņotajiem spēkiem.