Daugavpils jauno gadu sagaidīs ar ballīti “Sapņu galaktikā”!
Vienības laukums Daugavpilī jau kopš decembra sākuma kļuvis par svētku epicentru, kur kā Visuma centrs neskaitāmu galaktiku spožumā mirdz iespaidīga svētku egle. Vecgada vakarā pie tās notiks krāšņas jaunā gada sagaidīšanas svinības, kas turpināsies vēl ilgi pēc pusnakts.
Daugavpils šogad svētku laikā pārsteidz ar vērienu un izdomu. Iespaidīgā galvenā egle, kas simbolizē Visuma asi, kļuvusi par īstu sensāciju sociālajos tīklos, bet Latvijas pilsētu neoficiālajā sacensībā par košāko un pārdomātāko Ziemassvētku egli Daugavpils noteikti ierindojas līderu pulkā. Pilsētā visā svētku laikā norisinās neskaitāmi pasākumi visdažādākajām gaumēm, kas turpināsies vēl pēc Jaungada svinībām, bet Vecgada vakars un jaunā gada sagaidīšana solās kļūt par neaizmirstamu piedzīvojumu.
Jaunā gada skrējiens
Jaunā gada sagaidīšana iecerēta vērienīga un vienojoša. Dienu pirms gadu mijas notiks tradicionālais Jaungada skrējiens, uz kuru aicina un organizē Daugavpils Jaunatnes lietu un sporta pārvalde. Tas sāksies 30. decembrī pulksten 18.00 Vienības laukumā. Visiem dalībniekiem paredzēts vienots maršruts – aplis apkārt Dubrovina parkam. Lai piedalītos skrējienā, iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama. Pirmie 700 dalībnieki saņems saldas balvas, kā arī piemiņas medaļas – eglīšu rotājumus. Rīkotāji aicina dalībniekus saposties atbilstoši svētku tēmai, lai skrējiens būtu patiesi galaktisks.
Ballīte pirms un pēc pusnakts
Savukārt 31. decembrī pie lielās egles būs īsta Jaungada ballīte. Jau stundu pirms pusnakts pilsētas laukumā deju mūzikas ritmos varēs iesildīties jaunā gada sagaidīšanai. Vecgada izskaņā pilsētnieki kopā noklausīsies valsts un pašvaldības vadītāju uzrunas, bet jaunais gads sāksies ar kopīgu valsts himnas dziedāšanu. Svinības un dejas, baudot krāšņās pilsētas maģisko svētku enerģiju, turpināsies līdz pat trijiem naktī.
Svētku ideja – Mazā prinča “Sapņu galaktika”
Šogad Daugavpils Ziemassvētki paceļas pāri ierastajam – pilsēta aicina pabūt Mazā prinča “Sapņu galaktikā”, kur gaisma satiekas ar pārdomām, bet svētku prieks ar klusākiem stāstiem par sapņiem un attiecībām. Iedvesmojoties no Antuāna de Sent-Ekziperī grāmatas “Mazais princis”, šā gada svētku koncepts uzrunā dziļi, atgādinot par to, cik trauslas un vienlaikus spēcīgas ir saites, kas mūs vieno. “Tu esi atbildīgs par to, ko esi pieradinājis” kļūst par galveno svētku atslēgas frāzi, aicinot rūpēties gan par līdzcilvēkiem, gan pašu sapņiem. Pilsētas ielās var sastapt leģendārās grāmatas varoņus un iepazīties ar tās spilgtākajiem domu graudiem. Svētku rotājumos valda kosmosa tēma, kas pamanāma gan sīkās eglīšu rotās, gan iespaidīgajās planētu bumbās, kuras izgaismojas pilsētas ielās. Vienības laukuma centrā mirdz pilsētas galvenā svētku egle – kā galaktikas sirds un simboliska Visuma ass. Tās zaros iedegtas bezgalīgas planētas un zvaigžņotas galaktikas, atgādinot par sapņiem, kas reizēm šķiet tāli kā kosmoss, bet arvien ir sasniedzami. Virs egles plešas gaismu plīvurs, kas ieaijā Ziemassvētku maģiskajā telpā un rada sajūtu, it kā sapņi paceltos spārnos tepat virs galvas. Ne velti svinīgajā egles iedegšanā pulcējās ap 7000 cilvēku, kas bija apliecinājums tam, ka svētku gaisma rodas tur, kur satiekas cilvēki.
Raksts tapis ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes atbalstu.