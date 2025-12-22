Kultūras ministre Agnese Lāce neredz pamatu izteikt neuzticību SIF padomes priekšsēdētājai
Jautājums par neuzticības izteikšanu Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomes priekšsēdētājai Karinai Plokai netiek izskatīts, izriet no kultūras ministres Agneses Lāces (P) sacītā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma".
Vaicāta, vai atbalsta Plokas palikšanu amatā, viņa atbildēja, ka šobrīd tas nav jautājums, kas tiek izskatīts.
Ministre piebilda, ka SIF padomei priekšā ir intensīvs laiks un jāpieņem dažādi lēmumi.
Jau vēstīts, ka Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) valde izteikusi neuzticību Plokai, uzskatot, ka viņas rīcība un komunikācija rada pamatotas šaubas par spēju kompetenti, neitrāli un sabiedrības interesēm atbilstoši pārraudzīt Mediju atbalsta fonda (MAF) darbību.
LŽA paziņojumā medijiem uzsver, ka neuzticība nav balstīta atsevišķā epizodē vai viedokļu atšķirībās, bet gan sistēmiskā attieksmē, kas izpaužas profesionālās žurnālistikas ignorēšanā, nepietiekamā izpratnē par mediju funkcijām demokrātiskā sabiedrībā un diskusiju veidošanā, kas rada labvēlību atsevišķiem uzņēmumiem.
Savukārt pati Ploka nesaskata iemeslu atkāpties no amata. Viņa aģentūrai LETA uzsvēra, ka viņas kā SIF padomes vadītājas darbs MAF nolikumu izvērtēšanā balstās uz atklātu un profesionālu dialogu ar nozari.
Viņa arī pauda, ka, lemjot par MAF nolikumiem, SIF padome sistemātiski konsultējas gan ar mediju nozares pārstāvjiem, gan ar uzņēmēju organizācijām un to pārstāvjiem, kā arī ar LŽA.