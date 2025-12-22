Jau drīzumā iedzīvotāji varēs pastaigāties pa Mūkusalas ielas krasta promenādi
Decembra beigās iedzīvotājiem varētu atvērt Mūkusalas ielas krasta promenādi, ziņo Rīgas dome.
Krasta promenādes pārbūves darbi noslēdzās būvniecības līgumā noteiktajā termiņā šī gada decembrī.
Pašlaik notiekot ekspluatācijā nodošanas process.mTiklīdz objekts tiks nodots ekspluatācijā un būvdarbu veicējs izpildīs visas saistības, tā promenāde būs pieejama iedzīvotajiem. Plānots, ka objekts tiks atvērts lietošanai līdz decembra beigām.
Kā ziņots, Mūkusalas ielas krastmalas rekonstrukcija tika sākta 2023. gada decembrī un ir viens no lielākajiem Rīgas pašvaldības investīciju projektiem pilsētas infrastruktūras atjaunošanai.
Veicot Mūkusalas krasta promenādes pārbūvi, pašvaldības mērķis ir attīstīt Daugavas krastmalu par vizuāli pievilcīgu, modernu un labiekārtotu promenādi, kurā būs patīkami un droši uzturēties gan rīdziniekiem, gan Rīgas viesiem.
Būvdarbu laikā rekonstruēta Mūkusalas ielas krastmala 2,3 kilometru garumā, nostiprināta Daugavas krastmala, izbūvēta gājēju un veloinfrastruktūra, atjaunotas inženierkomunikācijas un labiekārtota vide.
Būvdarbus veic SIA "Tilts". Kopējais Mūkusalas ielas krastmalas nostiprināšanai un saistītās infrastruktūras būvniecībai plānotais finansējums ir ap 20 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. 85% no izmaksām tiks finansēti ar Valsts kases aizdevumu, bet 15% ir Rīgas pašvaldības finansējums.
Mūkusalas ielas krasta promenāde
Kopš sākta Mūkusalas krasta promenādes pārbūve, pagājuši 11 mēneši un jau šobrīd daļa no tās ir piedzīvojusi pamatīgas pārmaiņas un ...