Rīgā varēs aplūkot Eiropas čempionāta telpu futbolā galveno trofeju
Šodien Rīgā, mēnesi pirms 2026. gada Eiropas čempionāta telpu futbolā vīriešiem, būs aplūkojama sacensību galvenā trofeja.
Līdzjutēji trofeju no plkst. 13 varēs aplūkot Rīgā, tirdzniecības centrā "Domina Shopping".
Pasākumā piedalīsies arī Latvijas telpu futbola izlases spēlētāji.
Jaunā dizaina trofeja gaidāmajā turnīrā tiks izspēlēta pirmoreiz. Tās svars ir aptuveni 13 kilogrami, tā ir 70 centimetrus augsta un ar 18 centimetru platu pamatni.
Eiropas čempionāta finālturnīrs telpu futbolā 2026. gadā no 21. janvāra līdz 7. februārim pirmo reizi vēsturē norisināsies trīs valstīs - Latvijā, Lietuvā un Slovēnijā. Latvijas izlase tajā debitēs ar trīs mājas spēlēm "Xiaomi Arēnā" - 21. janvārī pret Gruziju, 25. janvārī pret Franciju un 28. janvārī pret Horvātiju.
Līdzās tam Rīgā notiks vēl trīs apakšgrupu posma spēles - Horvātija pret Franciju 21. janvārī, Horvātija pret Gruziju 25. janvārī un Čehija pret Ukrainu 28. janvārī, kā arī viens ceturtdaļfināla mačs 31. janvārī starp Latvijas izlases pārstāvētās A grupas uzvarētājiem un Lietuvas izlases pārstāvētās B grupas otrās vietas ieguvējiem.