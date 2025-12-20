Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljonā atvērts īpašs Ziemassvētku tirdziņš.
Runā Rīga
Šodien 21:08
Dāvanas ar dvēseli: Centrāltirgū atvērts Ziemassvētku tirdziņš, kurā savus rokdarbus piedāvā seniori
Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljonā atvērts īpašs Ziemassvētku tirdziņš, kurā savus darinājumus piedāvā pensionāri un personas ar īpašām vajadzībām.
Rīgas Centrāltirgū norisināsies Ziemassvētku tirdziņš, kurā piedalīsies pensionāri un personas ar īpašām vajadzībām – radoši amatnieki, gardumu un dāvanu meistarotāji, apmeklētājiem piedāvājot iegādāties pašdarinātus gardumus un oriģinālas svētku dāvanas.
Tirdziņš būs atvērts tirgus Sakņu paviljonā līdz 30. decembrim, katru dienu no plkst. 7.30 līdz 18.00. Tirdzniecība paredzēta tikai ar pašdarinātām precēm.
