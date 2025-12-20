Laikraksts "Diena" no nākamā gada iznāks trīs reizes nedēļā
Viens no diviem latviešu valodā vēl iznākošajiem dienas laikrakstiem "Diena" no nākamā gada iznāks trīs reizes nedēļā, liecina VAS "Latvijas pasts" publiskotā informācija.
Līdz šim laikraksts tika izdots četras reizes nedēļā - no otrdienas līdz piektdienai. Līdz 2022. gada vidum "Diena" tika izdota arī pirmdienās, bet savulaik dienas laikraksti iznāca pat sešas reizes nedēļā.
Laikraksta "Diena" galvenais redaktors Gatis Madžiņš vietnē "X" skaidro, ka šāds lēmums pieņemts atbilstoši pasta piegāžu plāniem 2027. gadam un neapmierinošajai piegāžu kvalitātei šobrīd.
Laikrakstu "Diena" izdod SIA "Izdevniecība "Dienas mediji"". Uzņēmuma apgrozījums pagājušajā gadā bija 1,568 miljoni eiro, kas ir par 7,6% mazāk nekā 2023. gadā, kā arī ar 225 256 eiro zaudējumiem pretēji peļņai gadu iepriekš, liecina "Firmas.lv" publiskotā informācija.
"Izdevniecība "Dienas mediji"" reģistrēta 2006. gada februārī, un tās pamatkapitāls it 10,925 miljoni eiro. Izdevniecības vienīgais īpašnieks ir Edgars Kots.