FOTO, VIDEO: maskots gājiens, ugunskurs un danči: Rīgā nosvinēti ziemas saulgrieži
Šodien Rīgā aizvadīts Bluķa vakars un maskotais gājiens, informēja galvaspilsētas pašvaldība.
No plkst. 18 līdz 20.30 Rātslaukumā norisinājās tradicionālais Bluķa vakars un maskotais gājiens maršrutā Rātslaukums–Skārņu iela–Audēju iela–Vaļņu iela–Kaļķu iela–Līvu laukums–Zirgu iela–Doma laukums–Rātslaukums. Rātslaukumā tika iedegts ugunskurs un notika ziemas saulgriežu tradicionālās rituālās darbības, danči un sadziedāšanās. Pasākumā piedalījās folkloras kopas no Rīgas un citiem novadiem.
Tradicionālais bluķa vakars Rātslaukumā 2025
Savukārt kultūras centrā “Imanta” plkst. 19 izskanēja koncertprogramma “Džezs un Ziemassvētki”, kurā uzstājās Santas Šilleres džeza sekstets un jauniešu koris “Vecrīga”. Bezmaksas ielūgumi uz pasākumu bija pieejami “Biļešu paradīzes” kasēs.
Tikmēr Rīgas Porcelāna muzejā piektdien plkst. 12 un 15 notika svētku radošās darbnīcas “Eglītes rotājums”. Tajās dalībniekiem bija iespēja izgatavot porcelāna suvenīru vai ažūru rotājumu, izmantojot lejamo porcelāna masu. Darbnīcās īpaši tika aicinātas piedalīties ģimenes ar bērniem no desmit gadu vecuma, jaunieši, seniori, kā arī cilvēki ar kustību traucējumiem – individuāli vai grupās līdz desmit cilvēkiem.