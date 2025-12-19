Policists “nopludinājis” informāciju par gaidāmu pārbaudi.
Šodien 15:54
Rosināta apsūdzība pret VP amatpersonu par brīdināšanu saistībā ar plānotu policijas pārbaudi
Iekšējās drošības birojs (IDB) rosinājis Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai apsūdzēt Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonu par neizpaužamu ziņu atklāšanu, informēja IDB.
IDB ieguvis pierādījumus, ka policijas amatpersona tās rīcībā esošo informāciju par plānotu transportlīdzekļa pārbaudi saistībā ar aizdomām par nelegālu tabakas izstrādājumu pārvadāšanu nodeva pārbaudāmā transportlīdzekļa īpašniekam bez likumīga pamata.
VP amatpersonai ir piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, tai skaitā aizliegums ieņemt noteiktu amatu.
Noziedzīgais nodarījums atklāts ciešā sadarbībā ar VP.