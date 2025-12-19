Jūrmalnieki akcijā nodevuši 1779 tonnas rudens lapu
No 2025. gada 16. līdz 30. novembrim Jūrmalas pašvaldība nodrošināja iespēju savāktās rudens lapas nodot bez maksas, atbalstot iedzīvotājus savu īpašumu sakopšanā. Akcijas laikā pilsētas iedzīvotāji kopumā nodevuši 1779,70 tonnas rudens lapu.
Lielākā daļa lapu - 1076,17 tonnas - tika savākta no iedzīvotāju dzīvesvietām pēc iepriekšējiem pieteikumiem. “CleanR” Jūrmalas Klientu apkalpošanas centra teritorijā, Fabrikas ielā 11, un šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, Ventspils šosejā 61, nodotas 162,28 tonnas, bet no Jūrmalas ielām savāktas 541,25 tonnas lapu.
Dalība akcijā ir nozīmīgs ieguldījums gan apkārtējās vides sakopšanā, gan atkritumu apsaimniekošanas kultūras veidošanā. Lapu savākšana Jūrmalā ir kļuvusi par ikgadēju tradīciju - pērn rudenī no iedzīvotājiem tika savāktas un pārstrādei nodotas 1368 tonnas koku lapas, kas ir par 30 % mazāk nekā šogad.
Pašvaldība atgādina, ka lapas un citus dārza atkritumus nedrīkst izmest mežā, jo tie var saturēt invazīvu sugu sēklas, kaitēkļus un slimības, apdraudot meža ekosistēmu. Vienlaikus ieteicams aptuveni pusi lapu atstāt zemē – īpaši uz koku un krūmu saknēm –, kur tās bagātina augsni, palīdz saglabāt mitrumu un kalpo par patvērumu ežiem un kukaiņiem.
No kokiem kritušās lapas iespējams kompostēt -tas ir vienkāršs un dabisks veids, kā no rudens lapām un citiem bio atkritumiem (piemēram, nopļautās zāles un pārtikas atlikumiem) iegūt vērtīgu mēslojumu. Lapas var izmest arī brūnajos jeb bio konteineros vai izmantot bio priekšapmaksas maisus, kur maksa par izvešanu jau ir iekļauta cenā –jāsazinās ar “CleanR” un jāpiesaka izvešana.
Uzņēmuma vadītājs atgādina, ka Jūrmalas un arī citu pašvaldību saistošie noteikumi par jebkāda veida sadzīves vai dārza atkritumu dedzināšanu pilsētās un ciematos paredz sodu līdz 1000 eiro fiziskām personām un līdz 2800 eiro juridiskām personām. Savukārt pareiza apsaimniekošana var ļaut ietaupīt līdzekļus, jo bio atkritumu izvešana ir līdz pat 40 % lētāka nekā sadzīves atkritumu izvešana.
Rudens lapu savākšanas rezultāti apliecina, ka Jūrmala soli pa solim kļūst tīrāka un videi draudzīgāka, pateicoties aktīvai iedzīvotāju līdzdalībai.