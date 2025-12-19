Svētku laikā uz ceļiem notiks pastiprinātas policijas pārbaudes
Valsts policija svētku laikā, no 23. decembra līdz 5. janvārim, rīkos pastiprinātas pārbaudes uz ceļiem.
Svētku laiks nereti pārvēršas par traģēdiju - iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka šoferi brauc reibumā un notiek avārijas ar cietušajiem un bojāgājušiem. Tāpat policija novērojusi, ka joprojām daļa gājēju nelieto atstarotājus. Šogad dzīvību zaudējuši vairāk gājēju nekā pērn, piektdien žurnālistiem pastāstīja VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks Arturs Smilga.
Lai nepieļautu sēšanos pie stūres reibumā, policija svētku laikā rīkos pastiprinātas pārbaudes. Likumsargi aicina transportlīdzekļu pret šiem reidiem izturēties ar sapratni. Tāpat policija centīšoties būt redzama visā valsts teritorijā.
Policija arī aicina sabiedrību ievērot drošības prasības pirotehnikas lietošanā, tostarp iegādāties pirotehniku tikai legālās tirgošanas vietās.
Tāpat likumsargi aicina svētkos parūpēties par mājokļu drošību, jo garajās brīvdienās daļa iedzīvotāji izvēlēsies doties ārvalstu ceļojumos.