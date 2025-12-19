Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē darbu sāk jauns uzņemšanas nodaļas vadītājs
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē par Uzņemšanas nodaļas vadītāju kļuvis internists Dr. Aleksandrs Talanovs, kurš pēc rezidentūras pievienojas komandai ar spēcīgu pieredzi akūtajā medicīnā. Viņš uzsver līdzsvarotu komunikāciju ar pacientiem un komandas darbu kā pamatu kvalitatīvai aprūpei un reģiona veselības aprūpes attīstībai.
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē – jauns uzņemšanas nodaļas vadītājs ārsts–internists Dr. Aleksandrs Talanovs, kurš slimnīcas komandai pievienojās rezidentūras noslēgumā, saņemot piedāvājumu strādāt Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļā un Iekšķīgo slimību nodaļā.
Dr. Talanovs ir rīdzinieks, uzaudzis Rīgā, un pārvākšanos uz Talsiem sākotnēji uztvēra kā izaicinājumu un iespēju pamēģināt ko jaunu. Apmeklējot pilsētu un iepazīstoties ar Talsu filiāli, radās pozitīvs iespaids, kas kļuva par izšķirošu faktoru lēmumā pieņemt darba piedāvājumu. Šobrīd ārsts atzīst, ka dzīve Talsos viņam patīk – pilsētā valdošais miers labi saskan ar viņa introverto personību.
Pirms darba uzsākšanas Talsu filiālē Dr. Talanovs strādāja un pavadīja savu rezidentūras gaitas Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, tostarp pēdējos rezidentūras gadus apgūstot darbu Uzņemšanas nodaļā. Tur gūta nozīmīga pieredze darbā ar pacientiem akūtajā medicīnā, tostarp observācijas gultās. Medicīnas izglītību ārsts ieguvis Rīgas Stradiņa universitātē, savukārt rezidentūru internajā medicīnā pabeidzis Latvijas Universitātē.
Internās medicīnas specialitāti Dr. Talanovs izvēlējies, jo tā ļauj skatīt pacientu kopumā, nevis koncentrēties uz vienu konkrētu problēmu. Viņš šo specialitāti salīdzina ar detektīva darbu – meklēt saslimšanas cēloņus, analizēt simptomus un nonākt līdz precīzai diagnozei vai secinājumam par nepieciešamību pacientu nosūtīt tālākai ārstēšanai pie kolēģiem citās specialitātēs.
Uzņemšanas nodaļas vadīšanu ārsts raksturo kā sarežģītu, taču ārkārtīgi nozīmīgu posmu gan pacientam, gan ārstam. Situācijas šajā nodaļā bieži ir akūtas un prasa tūlītējus, precīzus lēmumus. Kā vienu no lielākajiem izaicinājumiem Dr. Talanovs min komunikāciju ar pacientiem, jo Uzņemšanas nodaļā cilvēki nereti nonāk stresa un satraukuma stāvoklī, kas var radīt pārpratumus vai konfliktus. Tāpēc viņš uzsver līdzsvara nozīmi un mierīgas, konstruktīvas sadarbības veidošanu ar pacientiem.
Brīvajā laikā, lai atjaunotu spēkus, Dr. Talanovs aizraujas ar galda spēlēm draugu lokā, cenšoties šo nodarbi praktizēt vismaz reizi nedēļā, lai atpūstos un atjaunotos pēc darba.
Jaunais ārsts novēl labu sadarbību starp pacientu un ārstu, jo tas ir būtisks priekšnoteikums gan kvalitatīvai pacientu aprūpei, gan pozitīvai darba videi veselības aprūpē.
Cilvēkresursu piesaiste ir viena no Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas prioritātēm, mērķtiecīgi piesaistot gan rezidentus, gan jaunos speciālistus darbam slimnīcā. Jauno ārstu ienākšana komandā stiprina ārstniecības procesu, nodrošina pakalpojumu nepārtrauktību un veicina ilgtspējīgu veselības aprūpes attīstību reģionā.