Tumes un Degoles pagastu pārvaldi turpmāk vadīs Līga Kricka
Par Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāju 18. decembra domes sēdē deputāti apstiprināja Līgu Kricku.
Līgai ir maģistra grāds tiesību zinātnēs, kā arī 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstoša augstākā izglītība namu pārvaldnieka kvalifikācijā. Šī izglītība nodrošina stabilu juridisko un administratīvo zināšanu bāzi, kas nepieciešama pašvaldības pārvaldes vadībai, normatīvo aktu piemērošanai un administratīvo aktu izdošanai.
Par sevi Līga saka: “Esmu par darba organizēšanu, attīstības plānošanu, finanšu resursu mērķtiecīgu izlietojumu un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem, jo esmu cilvēks ar augstu atbildības sajūtu, akurātumu un precizitāti.”
Līgas līdzšinējā profesionālā pieredze nodrošina nepieciešamās zināšanas un iemaņas pagasta pārvaldes vadītāja amatam.
Kopš 2019. gada Līga strādā SIA “Dobeles namsaimnieks” juristes amatā. Šajā darbā gūta pieredze normatīvo aktu izstrādē, līgumu sagatavošanā, iepirkumu procedūru norisē un dokumentācijas sagatavošanā, kā arī izsoļu organizēšanā.
Savukārt darbs Valsts policijā dežūrdaļas vecākās inspektores amatā vairāk nekā 15 gadu garumā, vadot 15 cilvēku lielu nodaļu, sniedzis nozīmīgu pieredzi personāla vadībā, komunikācijā ar kolēģiem, darba plānošanā, rīkojumu un pilnvaru sagatavošanā, kā arī spēju ātri reaģēt un rast risinājumus neplānotu darbinieku prombūtnes gadījumos.
Jaunā Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja amata pienākumus uzsāks pildīt 2026. gada 5. janvārī.