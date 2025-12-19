Atriebības dēļ vīrietis degvielas uzpildes stacijā Rēzeknē aizdedzina auto; lieta nodota kriminālvajāšanai
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par ļaunprātīgu automašīnas dedzināšanu Rēzeknē un nodevušas lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informēja Valsts policijā.
Likumsargi 2025. gada 19. augusta vēlā vakarā, ap plkst. 23.07, pildot dienesta pienākumus, pamanīja, ka Rēzeknē kādas degvielas uzpildes stacijas autostāvvietā deg automašīna "Audi A4". Policijas darbinieki pašu spēkiem nodzēsa liesmas un nekavējoties uzsāka iespējamās vainīgās personas meklēšanu.
Nākamajā dienā, 20. augustā, Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas aizdomās par ļaunprātīgu dedzināšanu aizturēja 2001. gadā dzimušu vīrieti.
Skaidrojot notikušā apstākļus, likumsargiem izdevās noskaidrot, ka iespējamais nozieguma motīvs ir iesaistīto personu savstarpējs konflikts.
Par notikušo tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta otrās daļas – par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā, vai ja tā izdarīta lielā apmērā, vai ja tās rezultātā vainīgā neuzmanības dēļ iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas citas smagas sekas. Par šādu noziedzīgu nodarījumu likumā paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Šā gada 11. decembrī policija izmeklēšanu pabeidza un kriminālprocesu nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret 2001. gadā dzimušo vīrieti.