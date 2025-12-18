Vīnes Mocarta orķestris Rīgas "Xiaomi arēnā"; 18.12.2025.
Laikmetam atbilstīgos tērpos saposušies 30 mūziķi izpildīja pasaulslavenā austriešu komponista Volfganga Amadeja Mocarta pazīstamākos skaņdarbus.
Vīnes Mocarta orķestris "uguņo" Rīgā. FOTO
Rīgas "Xiaomi arēnā" ceturtdien uzstājās Vīnes Mocarta orķestris. Pasākumā laikmetam atbilstīgos tērpos saposušies 30 mūziķi izpildīja pasaulslavenā austriešu komponista Volfganga Amadeja Mocarta pazīstamākos skaņdarbus.
Vīnes Mocarta orķestri 1986. gadā nodibināja ar mērķi apvienot Vīnes orķestru un kamermūzikas ansambļu mūziķus.
Koncertā varēs dzirdēt uvertīras, ārijas un duetus no operām "Burvju flauta", "Dons Žuans", "Figaro kāzas", fragmentus no 40. un 41. simfonijas, noklausīties "Mazo nakts mūziku" un citus iecienītus skaņdarbus.