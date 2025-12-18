Pēc vairāku cilvēku bojāejas aicina Granīta ielas Rīgas posmu noteikt par melno punktu pilsētas satiksmē
Pēc šoruden vairākām gājēju un velosipēdista nāvēm Granīta ielā uzņēmumu iniciatīvas grupa “Droša Granīta iela” aicina Rīgas domi noteikt Rīgas posmu par melno punktu pilsētā.
Šis ir viens no attīstītākajiem industriālajiem rajoniem Rīgā, kurā uz darbu ik dienu mēro ceļu aptuveni 1600 cilvēku no vismaz 20 uzņēmumiem, bet diemžēl pašvaldība nav atradusi iespējas vairāk nekā 20 gadu laikā šajā vietā izbūvēt apgaismotu gājēju ceļu un kilometru garumā brauktuves šķērsošanai nav neviena luksofora vai gājēju pārejas, lai darbinieki tiktu līdz sabiedriskajam transportam, vēsta 360TV Ziņas.
“Šī rudens traģiskie notikumi diemžēl ir uz Rīgas domes sirdsapziņas. Ir nepieciešama steidzama rīcība – ja Ropažu dome to ir spējusi izdarīt un izbūvēt drošu gājējiem un velosipēdistiem infrastruktūru, tad nav nevienu argumenta, kāpēc Rīgas pašvaldība ar savām finanšu iespējām to nevarētu, it īpaši, ja ir jau izstrādāts tehniskais projekts,” norāda iniciatīvas “Droša Granīta iela” viena no iniciatorēm Katrīna Rabkeviča, uzsverot, ka šobrīd pašvaldība arī pēc traģiskajiem notikumiem nesola šo projektu iekļaut nākamā gada budžetā kā vienu no prioritātēm.
Pēc pašvaldības speciālistu aprēķiniem šī projekta īstenošana cilvēku drošībai izmaksātu aptuveni 2,5 miljonus eiro. Vienlaikus iniciatīvas grupas “Droša Granīta iela” aprēķini liecina, ka šīs apkaimes uzņēmumu ik gadu nodokļos nomaksātā summa sastāda vismaz 40 miljonus eiro.
“Pēc šī rudens traģiskajiem notikumiem mēs esam saņēmuši kolektīvus darbinieku iesniegumus ar lūgumu kaut ko darīt, jo viņiem ir bail doties ar sabiedrisko transportu uz darbu. Mēs pārstāvam nozīmīgus investorus Latvijas ekonomikā, tāpēc uzskatām, ka droša vide mūsu darbiniekiem ir ne tikai mūsu, bet arī pašvaldības un valsts prioritāte, ja tā vēlas redzēt investīciju pieaugumu valstī. Granīta ielas stāsts nav pozitīvs piemērs pašvaldības attieksmei pret uzņēmējiem – tādai tai nevajadzētu būt un citās Eiropas lielajās pilsētās tik liels industriālais rajons nekad netiktu atstāts novārtā,” norāda iniciatīvas “Droša Granīta iela” viena no iniciatorēm Katrīna Rabkeviča.
Jāmin, ka šī gada oktobrī Granīta ielā 13A no gūtajām traumām mira riteņbraucēja, bet novembrī Granīta ielā bojā gāja vēl divi gājēji (viens no tiem ne Rīgas posmā), bet pirms vairākiem gadiem šajā Rīgas posmā smagas traumas ieguva kāda uzņēmuma darbiniece, kas šķērsoja ielu, lai nokļūtu pieturvietā. Visā Granīta ielā Rīgas posmā nav gājēju pāreju vai luksoforu, nav trotuāra gājējiem.