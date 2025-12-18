Zināms par kādu pārkāpumu VDD aizturējis prokremlisko aktīvistu Guščinu
Valsts drošības dienests (VDD), neminot personu vārdā, ziņo, ka trešdien, 17. decembrī, aizturējis prokemlisko aktīvistu Viktoru Guščinu.
Bijušais "vēsturnieks", kurš iepriekš melīgi apgalvojis, ka "Latvijā atdzimstot nacisms", apsūdzēts par Eiropas Savienības (ES) noteikto sankciju pārkāpšanu, nodrošinot publikācijas Krievijas propagandas resursam. Kriminālprocess par minētajiem pārkāpumiem pret Latvijas valstspiederīgo sākts šā gada 26. novembrī.
Kriminālprocess sākts saskaņā ar Krimināllikuma pantu par ES noteikto sankciju pārkāpšanu. VDD uzsver, ka aizturētās personas veidotajās publikācijās iekļauti Krievijas interesēm atbilstoši vēstījumi.
VDD vērš uzmanību, ka jebkādu resursu nodrošināšana ES sankcijām pakļautam subjektam uzskatāma par ES sankciju pārkāpšanu. VDD divos ar personu saistītos objektos Jelgavā ir veicis kriminālprocesuālas darbības. Patlaban dienests veic kratīšanas laikā izņemto datu nesēju un dokumentu satura padziļinātu izpēti.
Gruščins kandidējis 12. un 13. Saeimas vēlēšanās no Latvijas Krievu savienības saraksta, bet ne reizi nav ievēlēts. Viņš strādājis par pasniedzēju un izdevis grāmatas par vēsturi un dažādas publikācijas ar Kremlim izdevīgiem un Latviju diskreditējošiem vēstījumiem, piemēram, par to, ka Latvijā it kā atdzimstot nacisms. Viņš turpināja šīs aktivitātes, kā arī apmeklēja Krievijas rīkotos pasākumos arī pēc agresorvalsts iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī, iepriekš vēstīja LTV.