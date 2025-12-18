LPV prasa premjerei skaidrot naudas balvu nepiešķiršanu parasportistiem Apinim un Snikum
Opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) iesniegusi pieprasījumu Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV), prasot skaidrot Latvijas Nacionālās sporta padomes (LNSP) lēmumu nepiešķirt naudas balvas parasportistiem Aigaram Apinim un Rihardam Snikum.
Kā informēja partijā, LPV deputāti ir vienisprātis ar Latvijas Paralimpiskās komitejas (LPK) prezidentes Daigas Dadzītes pausto viedokli, ka valsts naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kritēriji esot subjektīvi un nav godīgi, kā rezultātā Latvijas parasportisti Apinis un Snikus tika atstāti bez naudas balvām.
LPV deputātu pieprasījumā Siliņai uzsvērts, ka joprojām prēmiju piešķiršanas sistēma parasportistiem neesot sakārtota un caurspīdīga. Tādēļ daudz kas esot atkarīgs no lēmēju subjektīvās izpratnes un attieksmes.
LPV uzskata, ka šobrīd Ministru kabineta (MK) noteikumi neparedz parasportistu šķirošanu atkarībā no konkrētā sporta veida sacensību dalībnieku skaita, ko par pamatu prēmiju atteikumam esot ņēmusi atbildīgā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). LPV deputāti jautā, vai MK ir gatavs nekavējoties pārskatīt šo sistēmu, lai mainītu LNSP nesen pieņemto lēmumu un lai Apinis un Snikus saņemtu naudas balvas, kuras, kā norāda LPV, parasportisti ir godam pelnījuši.
"Vienlaikus aicināsim visiem izdarīt secinājumus par valdošo politiķu, kas lēma par šo jautājumu, attieksmi pret sportistiem, tai skaitā parasportu, kur tā jau ikdiena ir smaga. Uzskatām, ka lēmums, kas tiek virzīts uz MK apstiprināšanai, ir netaisnīgs un aizskarošs sportistiem," teikts LPV deputātu pieprasījumā Ministru prezidentei.
Jau rakstīts, ka Latvijas parasportisti Apinis un Snikus sociālajos medijos pauda neapmierinātību ar naudas balvu piešķiršanas kritērijiem izcilus sasniegumus guvušiem sportistiem.
LNSP un valdība atbalstījušas naudas balvu piešķiršanu vairākiem sportistiem ar izciliem sasniegumiem kopumā 813 089 eiro apmērā.
Starp sportistiem, kuriem piešķirta naudas balva, ir arī parasportiste Diāna Krūmiņa, kamēr Apinim un Snikum, kuri aizvadītajā sezonā arī sasniedza augstus rezultātus, naudas balvas nav paredzētas.
Abi sportisti apgalvoja, ka balva viņiem nav piešķirta, jo attiecīgajā grupā nav startējušas desmit valstis.
Apinis arī apgalvoja, ka šāds kritērijs par sportistiem no desmit valstīm nav noteikts nevienā dokumentā, bet to esot izdomājusi IZM.
Tomēr IZM skaidrojusi, ka prēmiju piešķiršana Latvijas sportistiem un parasportistiem par augstiem sasniegumiem starptautiskajās sacensībās notiek vienlīdzīgi un pēc vienotiem kritērijiem.
Sagatavojot priekšlikumus par naudas balvu piešķiršanu, LNSP izvērtē sacensību nozīmīgumu, tostarp piedalījušos valstu un sportistu skaitu, skaidroja IZM.
Taču valstu skaits, kas tiek ņemts vērā izvērtēšanā, vairāk balstās padomes iepriekšējā pieredzē. Pēdējo piecu gadu laikā par orientieri konsekventi izmantots vismaz desmit valstu dalījums, lai nodrošinātu salīdzināmu un taisnīgu prēmiju piešķiršanu, norādīja IZM.
Kopumā naudas balvas piešķirtas 78 sportistiem un vairākiem desmitiem treneru, kā arī vairākiem sportistus apkalpojošajiem darbiniekiem.
Balvas paredzētas par augstiem sasniegumiem pasaules un Eiropas čempionātos, starptautiskajās sacensībās un universiādēs.