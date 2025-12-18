FOTO: Ādažos atrasts munīcijai līdzīgs priekšmets - nekavējoties izsaukti likumsargi
Ceturtdien, 18. decembrī, veicot plānotos teritorijas sakārtošanas darbus Smilgu ielā, Ādažos, P/A “Carnikavas komunālserviss” darbinieki atrada munīcijai līdzīgu priekšmetu.
Atbilstoši noteiktajai kārtībai darbinieki nekavējoties izsauca Ādažu pašvaldības policiju, kas organizēja objekta savākšanu un transportēšanu drošai utilizēšanai. "Situācija tika operatīvi novērsta, apdraudējums iedzīvotājiem nepastāv," uzsver “Carnikavas komunālserviss”.
NBS norāda, ka atrodot iespējamu sprādzienbīstamu priekšmetu, jārīkojas sekojoši:
- Neaizskarot sprādzienbīstamo priekšmetu rokām, drošā attālumā jāatzīmē tā atrašanās vieta ar tobrīd pieejamiem materiāliem, piemēram, piesienot lenti vai maisiņu, noliekot netālu kādu priekšmetu, kas palīdzēs speciālistiem atrast īsto vietu.
- Nekavējoties jāattālinās no šīs vietas, bet jāatceras sava atzīme, lai varētu norādīt Valsts policijai, kur tas atrodas.
- Par redzēto jāziņo Valsts policijai, zvanot pa tālruni 110, sniedzot informāciju par priekšmeta atrašanās vietu un, ja vien iespējams, tā vizuālu raksturojumu. Tālāk jau policija sazināsies ar NBS Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas rotu, kas ieradīsies notikuma vietā un drošā veidā lādiņu iznīcinās.
Kā savulaik vietnei "Sargs.lv" norādīja pašreizējais NBS 2. reģionālā nodrošinājuma centra štāba priekšnieks Gatis Muižnieks, visbiežāk nesprāgušie lādiņi tiek atrasti lauksaimniecības darbu laikā, kad tiek apstrādāta zeme un vākta raža, taču tos atrod arī mežistrādes darbinieki, kā arī būvnieki celtniecības darbu laikā.
Kā skaidro Muižnieks, ik gadu speciālisti dodas uz apmēram 1000 izsaukumiem, kuros kopā gada laikā tiek iznīcināti vismaz 5000 lādiņu, taču šis skaitlis ir mainīgs
Viņš pauž, ka lai gan cilvēki, kuri dabā atrod iespējami sprādzienbīstamu priekšmetu, ar gadiem kļūst prātīgāki, ik pa brīdim kāds pārgalvis nesprāgušās munīcijas neitralizētājus ar savu rīcību pamatīgi “pārsteidz”. Viens no bīstamākajiem gadījumiem – kāds atradējs kara laika lādiņu mājās mēģināja pārzāģēt, lai redzētu, kas tajā iekšā.