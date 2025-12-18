“Latvijas Pasts” atsāk privātpersonu sūtījumus uz ASV
VAS "Latvijas Pasts" atsāk pieņemt pakas un sīkpakas, kas noformētas privātpersonu pašapkalpošanās vietnē "mans.pasts.lv.", lai nodrošinātu piegādes uz ASV un tai piederošajām teritorijām.
Uzņēmums atbilstoši izstrādes plānam ir izveidojis risinājumu, lai privātpersonas līdz Ziemassvētkiem varētu noformēt paku un sīkpaku sūtījumus pašapkalpošanās vietnē "mans.pasts.lv" uz ASV, kā arī tai piederošajām teritorijām: Havaju salām un Puertoriko.
Lai nosūtītu pakas vai sīkpakas uz ASV, "Latvijas Pasta" klientiem ir nepieciešams autorizēties vai reģistrēties privātpersonu pašapkalpošanās vietnē ar savu "Smart-ID" vai "eParaksts" kontu, noformēt sūtījumu un veikt apmaksu, pēc tam to nodot pakomātā, klientu centrā, pasta nodaļā vai kurjeram.
Papildus pakas vai sīkpakas piegādes maksai klientiem aprēķinās provizorisku muitas nodokli un muitošanas pakalpojuma maksu. Tiesa, ASV muitas iestāde noteiks faktisko muitas nodokli, kas būs atkarīgs no sūtījums izcelsmes valsts, satura un vērtības. Ja ASV faktiski piemērotais muitas nodoklis pārsniegs provizorisko aprēķinu, uzņēmums nosūtīs informāciju e-pastā un aicinās veikt "mans.pasts.lv" profilā izveidotā rēķina apmaksu.
"Latvijas Pasta" klientu centros un pasta nodaļās ir pieejama tikai vēstuļu noformēšana uz ASV.
Toties biznesa paku un sīkpaku pārvaldība nemainīgi saglabāta vietnē "manspasts.lv" un "express.pasts.lv", kur korporatīvajiem klientiem un uzņēmumiem ar noslēgtu sadarbības līgumu jau kopš oktobra ir iespējams noformēt sūtījumus uz ASV un tai piederošajām teritorijām.