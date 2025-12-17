Sabiedrībā pazīstami ļaudis un teātra mīļotāji pulcējas uz koncertiestudējumu “Pastkartes Ziemassvētkos”
FOTO: Nacionālajā teātrī pirmizrādi piedzīvo sirsnīgais koncertiestudējums “Pastkartes Ziemassvētkos”
Pēc ilgāka pārtraukuma Nacionālais teātris svētku laikā atjauno Ziemassvētku koncerta tradīciju. Koncertiestudējumu “Pastkartes Ziemassvētkos” veido plaša mākslinieciskā komanda ar režisori Paulu Pļavnieci un muzikālo vadītāju Edgaru Mākenu priekšgalā. Koncertā līdzās svētku noskaņu mūzikai viņi vēlas atgādināt skatītājiem arī par kādu piemirstu tradīciju – pastkartīšu un vēstuļu sūtīšanu. Koncerts teātra repertuārā no 17. decembra līdz 4. janvārim.
Koncerta vēstījums: “Ziemassvētku laikā katrs vēlas atvērt pastkastīti ar cerību – kāds būs nodomājis tieši tevi apsveikt un novēlēt laimīgu jauno gadu. Tāpēc Nacionālais teātris šajos svētkos iecerējis skatītājus ne tikai iepriecināt ar šim laikam piemērotām dziesmām Edgara Mākena daudzveidīgajās aranžijās teātra labākajām un sirsnīgākajām balsīm, bet atgādināt par retro un “vintāžu”, kas aiziet un atgriežas – proti, ar roku rakstītām apsveikuma kartītēm un vēstulēm Ziemassvētku laikā. Radošā komanda ir apzinājusi daudz slepenu krātuvju un pusaizmirstu grāmatu lappušu, lai mēs visi iedvesmotos paši saviem laba vēlējumiem, ko uzrakstīt tuviem cilvēkiem uz visskaistākās pastkartītes.”
Uz skatuves atdzīvosies pastkartes no 19. gs. sākuma kā sava laika ekrāni un izskanēs savulaik rakstītas vēstules – īstas, ar savu rokrakstu, humoru un ar personības elpu, kas ieplūdusi uz palikšanu Latvijas kultūrainavā. Koncertā izvēlēta svētku noskaņai atbilstoša mūzika, programmā iekļaujot arī latviešu komponistu – Edgara Mākena, Jāņa Lūsēna, Mārtiņa Brauna, Aigara Voitišķa un citu – radītās dziesmas. Vairāk par koncerta muzikālo ieceri stāsta tā muzikālais vadītājs Edgars Mākens: “Ar režisori jau sākotnēji vienojāmies, ka koncerta noskaņu vēlamies siltu un sirsnīgu, tāpēc, izvēloties koncerta repertuāru, koncentrējāmies uz svētku būtību – satuvināšanos, kaut uz mirkli. Līdz ar to koncerta programmā vairākas dziesmas nav tieši par Ziemassvētkiem, bet ir par ilgām. Pēc cita cilvēka vai cilvēkiem. Taču netrūkst arī Ziemassvētku hitu, piemēram, “Pār mazo ciemu ielejā” – viena no manām mīļākajām. Lielākā daļā no dziesmām būs latviešu autoru darbi, tai skaitā vairākas manas dziesmas. Trīs no tām rakstītas speciāli šim koncertam un jau ar konkrētu balsi padomā.”
Koncertiestudējuma radošā komanda: režisore Paula Pļavniece, muzikālais vadītājs Edgars Mākens, teksts Paula Pļavniece, Ieva Struka un Arvis Ostrovskis, scenogrāfe Inga Siliņa, kostīmu māksliniece Baiba Litiņa, vokālā producente Zane Dombrovska, horeogrāfe Agate Bankava, video mākslinieks Toms Zeļģis un gaismu māksliniece Līva Kalniņa.
Koncertā piedalās Nacionālā teātra aktieri Ieva Aniņa, Madara Botmane vai Zane Dombrovska, Agate Marija Bukša, Elza Rūta Jordāne, Sanita Paula, Madara Reijere, Laura Siliņa, Ainārs Ančevskis, Mārtiņš Brūveris, Egils Melbārdis, Uldis Siliņš un Rūdolfs Sprukulis, kā arī Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas meiteņu koris “Vivace” (diriģentes Andra Fenhane un Alise Koknēviča-Upīte) un instrumentālā grupa – Edgars Mākens (taustiņi), Edgars Rubenis (ģitāras), Andis Klučnieks (flautas), Toms Valmiers (bass) un Niks Moss Rodžers (bungas).
Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs un tīmekļvietnē. Koncerts Nacionālajā teātrī norisināsies svētku laikā līdz 4. janvārim.