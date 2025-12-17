Sprūds: militāro spēku pārvietošana uz Latviju neprasītu mēnesi
Nebūtu nepieciešams mēnesis, lai no Eiropas Savienības (ES) valstīm pārvietotu militāros spēkus uz mūsu reģionu, Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums" teica aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).
Viņš, atsaucoties uz šodien pieņemto Eiropas Parlamenta (EP) rezolūciju, norādīja, ka jautājums esot pa spēku apjomu un to pārvietošanu. "Skaidrs, ka šeit ir šķēršļi, to nevar noliegt - gan administratīvi, gan finansiāli, gan infrastruktūras," teica Sprūds, norādot, ka tie esot jāpilnveido un pie tā tiekot strādāts.
Sprūds norādīja, ka tas darīts mācībās. "Tajā pašā laikā bruņotajiem spēkiem NATO ietvaros ir arī alternatīvie veidi, kādā veidā maksimāli ātri nodrošināt spēku klātbūtni arī Baltijā un Latvijā," sacīja ministrs.
Kā vēstīts, EP deputāti ir atbalstījuši rezolūciju, kurā aicina atcelt iekšējās robežas karaspēka un militārā aprīkojuma pārvietošanai ES un modernizēt dzelzceļus, ceļus, tuneļus un tiltus, informēja EP preses sekretāre Latvijā Kristīne Liepiņa.
Rezolūcijas autori norāda, ka Krievijas karš pret Ukrainu ir no jauna pievērsis uzmanību militārajai mobilitātei un steidzamajai nepieciešamībai veicināt karaspēka, ekipējuma un aktīvu ātru pārrobežu pārvietošanos Eiropā. Viņi uzsver, ka militārā mobilitāte ir ne tikai būtisks kopējās Eiropas drošības un aizsardzības faktors, bet svarīga arī austrumu flanga drošībai, jo īpaši Baltijas valstīs un Polijā.
Tostarp rezolūcijā atzīmēts, ka, neskatoties uz progresu militārās mobilitātes veicināšanā, joprojām pastāv ievērojami administratīvi un finansiāli šķēršļi, kā arī nepietiekama infrastruktūra. Tas nozīmē, ka dažkārt var paiet vairāk nekā mēnesis, lai pārvietotu militāro ekipējumu pāri ES valstu robežām.