Draudot ar vardarbību, Līvānu novadā nolaupa telefonus un elektrovelosipēdu
Decembra sākumā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas noskaidroja iespējamo vainīgo personu uzsāktajā kriminālprocesā par laupīšanu Līvānu novada Sutru pagastā. Likumsargi aizturēja 1983. gadā dzimušu vīrieti. Vīrietis nolaupīja dažādas mantas uz kopējo summu – 1650 eiro apmērā. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, un turpinās pirmstiesas izmeklēšana.
2025. gada 8. decembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka Līvānu novada Sutru pagastā notikusi laupīšana. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka kāds vīrietis, būdams alkohola reibumā, draudot nodarīt miesas bojājumus 1995. gadā dzimušai sievietei nolaupīja vairākas mantas
Zināms, ka vīrietis nolaupīja divus mobilos telefonus un elektrovelosipēdu. Kopējais zaudējums sastāda 1650 eiro. Veicot operatīvās un izmeklēšanas darbības, likumsargi noskaidroja personu, kura ir saistīta ar iepriekš minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu – 1983. gadā dzimis vīrietis. Likumsargi šā gada 9. decembrī vīrieti aizturēja. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas lūdza tiesai piemērot aizturētajai personai drošības līdzekli, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, un tiesa piemēroja – apcietinājumu.
Uzsāktajā kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta pirmās daļas, proti, par svešas kustamas mantas nolaupīšanu, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu (laupīšana). Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.