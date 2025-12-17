Latvijas Nacionālajā operā dzirkstīs Gadumijas koncerts
No 27. decembra Latvijas Nacionālā opera aicina uz iemīļotajiem Gadumijas koncertiem, kas šogad pirmo reizi notiek ar Signet Bankas atbalstu. Šie svētku notikumi kļuvuši par neatņemamu gada nogales tradīciju, un arī šoreiz tie priecēs ar izcilu muzikālo programmu un spožu mākslinieku ansambli.
Mārtiņa Ozoliņa muzikālajā vadībā un Elitas Bukovskas režijā Gadumijas koncerts aicinās ikvienu izbaudīt operešu karaļa Johana Štrausa skaistākās melodijas, godinot komponista divsimtās jubilejas gadu. Koncertā Latvijas Nacionālās operas solisti, koris un orķestris ļaus sajust patiesu svētku noskaņu un sākt Jauno gadu ar neaizmirstamu muzikālo piedzīvojumu. Dzirkstoša humora un melodiska spožuma pilni, Štrausa valši, polkas un operešu melodijas svētku atmosfērā ienesīs vieglumu, prieku un dejiskumu – tieši tā, kā pienākas īstām gadumijas svinībām!
“Gadumijas koncerti jau daudzus gadus mums ir īpaši priecīga satikšanās ar skatītājiem, un nemainīgi pilnās zāles apliecina, ka šī mīlestība ir abpusēja. Lai gadumijas koncertu svinīgā noskaņa dāvā prieku un labu noskaņojumu visam gaidāmajam gadam,” saka Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs Sandis Voldiņš.
“Katru gadu ar nepacietību tiek gaidīti Latvijas Nacionālās operas Gadumijas koncerti, kas ir izveidojušies par sirsnīgu un skaistu svētku tradīciju – savienot aizejošo un nākamo gadu ar mūzikas burvību. Signet Bankai šī sadarbība ir īpaša – mēs ticam, ka kultūra ir sabiedrības iekšējā spēka avots. Atbalstot operu, mēs stiprinām tās spēju iedvesmot un radīt telpu, kur ikviens var piedzīvot maģiju. Lai šie koncerti dāvā mieru, iedvesmu un cerību jaunajam gadam,” uzsver Ineta Done, Signet Bankas valdes locekle.
Svētku atmosfērā skatītājus ievedīs operas solisti Annija Kristiāna Ādamsone, Inga Šļubovska-Kancēviča, Inna Kločko, Dana Bramane, Jūlija Vasiļjeva, Irma Pavāre, Mārtiņš Šmaukstelis, Raimonds Bramanis, Andris Ludvigs, Rinalds Kandalincevs, Rihards Mačanovskis, Latvijas Nacionālā baleta solists Kristaps Jaunžeikars, Latvijas Nacionālās operas koris un orķestris diriģenta Kaspara Ādamsona vai Mārtiņa Ozoliņa vadībā. Koncertu vadīs Latvijas Nacionālā baleta vadošā soliste Elza Leimane un aktieris Jānis Grūtups.
Gadumijas koncerts laikā no 27. decembra līdz 2. janvārim izskanēs septiņas reizes. Tiešraidē to 30. decembrī 19.00 atskaņos Latvijas Radio 3, savukārt 11. janvārī koncerts būs skatāms LTV1.