Liepājas Komunālā pārvalde informē par 2025. gadā paveikto
Liepājas Komunālā pārvalde apkopojusi 2025. gada ielu infrastruktūras darbus: pabeigti vairāki satiksmes drošību uzlabojoši projekti, turpinās grants programmas pārbūves un LED apgaismojuma uzstādīšana, bet nākamgad plānota Pīļu ielas nodošana, Raiņa un Brīvības ielas posmu atjaunošana un citi nozīmīgi objekti. Precīzi termiņi un apjomi tiks apstiprināti pēc pilsētas budžeta pieņemšanas.
Komunālā pārvalde ir apkopojusi 2025. gadā paveikto. Pavasarī darbi bija plānoti 24 objektos, un lielākā daļa no sākotnējiem uzdevumiem ir pabeigta. Pārmaiņas uzlabo satiksmes drošību un ērtības, pilsētvidi dara sakoptāku. Šā gada būvobjekti, ko uzraudzīja Komunālā pārvalde, ir iezīmēti pilsētas kartē.
Sezona šogad sākās veiksmīgi. Vairākos objektos būvdarbi noslēdzās jau aprīlī vai maija sākumā. Piemēram, gājēju ietves izbūve Teodora Breikša ielā no Aldara līdz Raiņa ielai, pāra numuru pusē. Šeit ir uzlabota piekļuve Jauniešu dienas aprūpes un rehabilitācijas centram, taču ieguvēji ir arī citi šīs ielas un apkaimes iedzīvotāji.
Pie O. Kalpaka tilta, dienvidu pusē, maija sākumā pabeigta regulējamas gājēju pārejas izbūve ar apgaismojumu, sakārtotām ietvēm un jaunām ceļu satiksmes zīmēm - tie bija 2024. gada beigās līdz ar ziemas iestāšanos atliktie darbi. Ne tikai dienā, bet arī tumšajā diennakts laikā pāri tiltam brauc automašīnas, paralēli notiek spraiga gājēju un velobraucēju kustība - uzlabojumi palielina mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošību.
Sezonas sākumā pabeigta arī divu nozīmīgu grants programmas ielu pārbūve. Ploču ielā un Ālandes ielā satiksmes drošība un ērtības tagad ir daudz augstākā līmenī, nekā līdz pārmaiņām.
Grants programmas uzdevumu izpilde turpinās. Jūnija sākumā ir uzsākti darbi Pīļu ielā no Kungu līdz Tebras ielai. Pīļu ielas pārbūves projekts paredz ielas asfaltēšanu 407 metru garumā, veicot lietus ūdens kanalizācijas izbūvi, ietves izbūvi vienā pusē, iebrauktuvju uz īpašumiem izbūvi un inženierkomunikāciju pārcelšanu, kur tas nepieciešams.
Novembra sākumā Pīļu ielā ieklāta asfalta apakšējās kārta, un posms atvērts satiksmei. Būvobjektā šobrīd noteikts ziemas tehnoloģiskais pārtraukums, tāpēc asfalta virskārtas uzklāšana, jaunu ceļu satiksmes zīmju uzstādīšana, horizontālo apzīmējumu krāsošana un objekta nodošana ekspluatācijā notiks nākamā gada pavasarī.
Darbi Pīļu ielā ir pirmā kārta lielākā projektā – “Pīļu ielas, Amatas un Ezera ielu posmu pārbūve Liepājā”.
Oktobra beigās uzsākta grants seguma izbūve Zemeņu un Pureņu ielā. Tā kā šiem būvdarbiem šoruden ir piemēroti laikapstākļi, ceram, tos izdosies pabeigt vēl līdz decembra beigām. Tad individuālo māju apbūves rajonā starp Grīzupes un Slimnīcas ielu būs vēl divas jaunas grants seguma ielas, 270 m kopgarumā. Pagājušajā gadā šeit tika izbūvēta Upeņu iela 650 m garumā.
Nozīmīgs šā gada objekts ir Liedaga, Klaipēdas, Kandavas un Ventas ielu krustojuma pārbūve. Veicot vairākas izmaiņas, ir novērstas satiksmes drošības nepilnības četru ielu apkaimē ar intensīvu transporta plūsmu.
Apjomīgs un nozīmīgs darbs ir efektīvo LED gaismekļu uzstādīšana Jaunliepājas, Karostas un Zaļās birzs ielās, kā arī Jūrmalas parkā, Raiņa parkā, Čakstes laukumā, Kurzemes skvērā, vairākos iekškvartālos. Projekta īstenošana pilnībā tiks pabeigta nākamā gada pirmajā ceturksnī.
Šogad izveidoti trīs satiksmes ātrumu ierobežojošie vaļņi, kā arī virs piecām gājēju pārejām izbūvēts apgaismojums.
Pārcelta un labiekārtota gājēju pāreja Klaipēdas ielā 19/21. Šeit blakus esoša zemesgabala žogs aizsedza gājēju un velosipēdistu tuvošanos un iziešanu uz brauktuves no labās puses, ja ar mašīnu brauc uz Līvas laukuma pusi. Bez apgaismojuma jaunajā gājēju pārejas vietā ir svaigs horizontālais krāsojums, uzstādītas ceļa satiksmes zīmes, ierīkots ceļu barjeras posms.
No pavasarī plānotajiem darbiem netika uzsākta Tvaiku ielas (no Krūmu līdz Meža ielai) un Pulkveža Brieža ielā (no Virsaiša līdz Studentu rotas ielai) grants segumu pārbūve uz asfalta klātni. Šo divu ielu posmu pārbūve ir plānota nākamajā gadā.
Nākamajā sezonā tiks izbūvēts Debess ielas posms un Ezerlīču ielas posms starp Rojas, Cieceres, Airītes un Vaiņodes ielu.
Vēl 2026. gadā plānots uzsākt arī asfalta seguma brauktuves virskārtas atjaunošanas darbus Brīvības ielā, kas ir tranzīta ielas posms uz valsts galvenā autoceļa A11.
Šobrīd finansējums apstiprināts Brīvības ielai no pilsētas robežas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei (Liepāja - Rīga), un Brīvības ielas seguma atjaunošanai posmā no Cukura ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie Zemnieku ielas.
Darbu ietvaros tiks noņemta esošā un ieklāta jauna asfalta seguma virskārta, atjaunotas komunikāciju lūkas, kā arī uzklāti jauni horizontālie apzīmējumi.
Līdzfinansējuma saņemšanai Satiksmes ministrijā iesniegti arī citi Brīvības ielas posmu atjaunošanas projekti.
Nākamajā gadā tiks pabeigta Raiņa ielas pārbūve 850 metru garumā – no Rīgas līdz Baseina ielai. Turpināsies O. Kalpaka ielas posma no Raiņa līdz Brīvostas ielai un vairāku šķērsielu, Ostas, Flotes, Sliežu un Siļķu ielu posmu pārbūve. Šie būvobjekti pamatā ir finansēti no ES fondiem.
Notiks jaunu ietvju izbūve vai veco ietvju pārbūve, iekškvartālu brauktuvju atjaunošana, apgaismojuma ierīkošana virs gājēju pārejām, ceļu barjeru un apmaļu nomaiņa un citi darbi.
Visas ielu būvdarbu ieceres, termiņi un apjomi būs zināmi nākamā gada sākumā. Satiksmes infrastruktūras uzlabojumu un labiekārtošanas darbu plāns tiks precizēts pēc pilsētas budžeta pieņemšanas.