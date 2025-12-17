Valkas novadā iespējami transportlīdzekļu masas ierobežojumi
foto: Valkas novads
Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valkas novada pašvaldība informē, ka nelabvēlīgu un mainīgu laikapstākļu ietekmē atsevišķos ceļu posmos Valkas novadā var tikt ieviesti transportlīdzekļu masas ierobežojumi, uzstādot attiecīgās ceļa zīmes.

Ierobežojumi tiks ieviesti un atcelti, balstoties uz katra konkrētā ceļa faktisko stāvokli un iespējamo bojājumu izvērtējumu.

Aicinām autovadītājus būt saprotošiem un ievērot satiksmes organizācijas izmaiņas.

