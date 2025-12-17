Uzmanību, kravu pārvadītāji! Šķīdoņa dēļ 144 grants autoceļu posmos ieviesti transporta masas ierobežojumi
Šķīdoņa dēļ Latvijā 144 grants autoceļu posmos ir ieviesti transporta masas ierobežojumi, aģentūru LETA informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Tostarp Zemgalē transportlīdzekļu masas ierobežojumi, liedzot pārvietošanos transportam, kas smagāks par desmit tonnām, ieviesti 103 posmos ar grants segumu galvenokārt Pūres, Zemītes, Jaunpils, Dobeles, Auces un Tērvetes apkārtnē. Savukārt Latgales reģionā transportlīdzekļu masas ierobežojumi ieviesti 19 posmos, Rīgas reģionā - 12 posmos, Vidzemē - deviņos, bet Kurzemi šķīdonis faktiski neesot skāris.
LVC aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka atsevišķi autoceļu posmi var būt grūti izbraucami.
Šķīdoņa skartajos grants autoceļu posmos tiek ieviesti transporta masas ierobežojumi, lai ceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti. Speciālas atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas, satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušos lopus.
LVC uzsver, ka mitrie laika apstākļi ietekmē autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu, kā arī iepriekš veikto uzturēšanas darbu efekts saglabājas īsāku laiku. Satiksmes ietekmē mitros apstākļos ātrāk veidojas bedres un iesēdumi, īpaši ceļos, kuros ir intensīva smagā transporta satiksme.
Uzturēšanas darbus ir iespējams veikt, kad ceļi apžūst. Tomēr vietās, kur seguma stāvoklis ir ļoti slikts, kritiskākajās vietās iespēju robežās tiek veikti bedru labojumi, izlīdzinot tikai seguma virskārtu trīs līdz četru centimetru dziļumā, skaidro LVC.
LVC izveidota 2004. gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.