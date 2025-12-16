Vairāk nekā ceturtdaļmiljons! “Dod pieci!” maratonā līdz ceturtās dienas vakaram saziedoti 256 278 eiro
Latvijas Sabiedriskā medija labdarības maratonā noslēgumam tuvojas jau ceturtā diennakts, un līdz otrdienas, 16. decembra, plkst. 18.00 šī gada “Dod pieci!” mērķim saziedoti jau 256 278 eiro. Visi maratona laikā saziedotie līdzekļi nonāks labdarības organizācijas Ziedot.lv rīcībā, kas palīdzēs apmaksāt rehabilitācijas nodarbības bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem. Šobrīd saņemts jau 51 palīdzības pieteikums no Rīgas, Jūrmalas, Mārupes, Valmieras, Aizputes, Saldus, Smiltenes, Balviem, Dundagas, Gulbenes, Engures un Dobeles.
Ceturtajā diennaktī stikla studijā viesojās Liene Cinglere kopā ar bērniem – dvīņu brāļiem Albertu un Krišjāni, kā arī meitu Arīnu. Albertam un Krišjānim ir septiņi gadi, viņi piedzima priekšlaikus – 25. grūtniecības nedēļā un zēniem ir funkcionāli traucējumi. “Manas labākās dienas ir tās, kurās redzu viņu neviltoto prieku un smaidu, kad bērni apgūst kaut ko jaunu. Brīžos, kad zini – varbūt mans bērns nekad to nespēs, bet pēkšņi tas tomēr izdodas. Alberts šovasar iemācījās braukt ar riteni – mums likās, ka tas nekad nebūs iespējams, jo pirms trim gadiem domājām, ka nāksies amputēt kāju līdz celim un likt protēzi. Es vienkārši stāvēju un raudāju. Redzēju viņa pirmos pedāļu apgriezienus, tāpat kā Krišjāņa pirmo reizi, kad viņš pats paņēma karoti, pielika pie mutes un ielika tajā ēdienu. Šie mazie solīši ir vienkārši laimes pilni,” dalās mamma Liene Cinglere.
Bērnu neiroķirurgs Basels Jakubs Vabhe sarunā norāda, ka neiroloģiski kustību traucējumi var tikt iegūti arī dzīves laikā. “Trauma var būt viegla un ar īslaicīgām sekām, kas laika gaitā izzūd, taču tā var būt arī smaga, atstājot ilgstošus kustību traucējumus. Smagas traumas gadījumā pirmais, kas zūd, ir pareizas kustības. Ja ir smadzeņu bojājums, daudz ko var zaudēt, bet atjaunot ne vienmēr ir iespējams.”
Ārsts uzsver, ka bērniem prognozes ir labvēlīgākas smadzeņu plastiskuma dēļ: “Bērna smadzenes spēj mācīties no jauna un pārkārtot funkcijas. Taču tas iespējams tikai tad, ja rehabilitācija tiek uzsākta laikus un ir pietiekami intensīva. Ja to nedarām, mēs riskējam ne tikai neiegūt uzlabojumus, bet arī būtiski samazināt bērna iespējas dzīvot aktīvu un patstāvīgu dzīvi nākotnē.” Neiroķirurgs aicina vecākus bērniem rādīt pareizu piemēru un skaidrot neapdomīgas rīcības iespējamās sekas. Viņš uzsver, ka ļoti liela daļa traumu, aptuveni 80-90 % gadījumu, būtu novēršamas. “Ja mēs apzināti izvairāmies no riskiem un sargājam sevi no traumām, tad nav arī jārisina to sekas,” norāda speciālists.
Aizvadītajā diennaktī stikla studiju Doma laukumā apmeklēja dažādu žanru mākslinieki – Chris Noah, Deniss, Stirna, Viktors Buntovskis, Edavārdi, Patrisha un I Mean Love, Tante gaida, Reinis Jaunais, Audiokvartāls, kā arī citi muzikāli viesi. Līdztekus koncertiem ar saviem personīgajiem stāstiem un iedvesmojošo pieredzi dalījās gan ziedotāji, gan tēmas viesi.
Labdarības maratonu šogad atbalsta ziedotāja Krista, un attālinātā sarunā ar stikla studijas dīdžejiem viņa stāsta: “Man ir svarīgi runāt par tēmām, kas ikdienā mēdz palikt nepamanītas. Strādājot kopā ar sociālajiem darbiniekiem, esmu ciešā saskarsmē ar bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem traucējumiem. Mēs ikviens varam viņus atbalstīt – ar smaidu, ar žestu, ar vienkāršiem vārdiem: “Es ar tevi lepojos.” Ir būtiski viņus pamanīt, pieņemt un parādīt, ka arī viņi ir līdzvērtīga sabiedrības daļa – atzīti, uzmundrināti un iekļauti.”
Ziedošanas iespējas, lai palīdzētu bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem
Labdarības maratons “Dod pieci!” šogad sabiedrības uzmanību pievērš kustībai – tās nozīmei, iespējām un bieži vien nepiešķirtajai vērtībai. Maratona uzmanības centrā ir bērni un jaunieši ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem, kuriem regulāra rehabilitācija ir izšķiroša cīņā par patstāvību un piepildītu dzīvi. Vienlaikus labdarības maratons izgaismo Latvijas iedzīvotāju mazkustīgumu un ar to saistītās veselības problēmas, rosinot ikvienu aizdomāties par kustības nozīmi cilvēka fiziskajai un emocionālajai labbūtībai.
• Līdz 18. decembrim tīmekļa vietnē dodpieci.lv iespējams apmainīt ziedojumu pret savu mīļāko dziesmu Latvijas Radio 5 ēterā ar elektronisko norēķinu starpniecību. Tāpat līdz 18. decembrim skaidras un bezskaidras naudas ziedojumi tiks pieņemti arī labdarības maratona stikla studijā Doma laukumā.
• Līdz 2026. gada 4. janvārim ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs atbalstīt “Dod pieci!”, ziedojot “Narvesen” veikalos visā Latvijā. Iegādājoties karsto dzērienu īpašajās “Dod pieci!” krūzēs, 10 centi tiek novirzīti maratona mērķim, atbalstu var sniegt arī ziedojumu kastītēs vai pirkuma brīdī, pievienojot ziedojumu maksājuma summai, norēķinoties ar bankas karti.
• Līdz pat Zvaigznes dienai, 2026. gada 6. janvārim, ziedojumi tiks pieņemti labdarības organizācijas Ziedot.lv tīmekļa vietnē www.ziedot.lv vai pa tālruni 90204110 (maksa par zvanu 5 eiro).
Par labdarības maratonu “Dod pieci!”
Ik gadu labdarības maratons aktualizē kādu sabiedrībā nozīmīgu tēmu un atbalsta tās sabiedrības grupas, kurām tas ir patiesi nepieciešams. Labdarības maratona virsmērķis ir cilvēciskāka vide – katrs “Dod pieci!” stāsts ir par to, kur mums kā sabiedrībai ar sevi vēl jāstrādā.
“Dod pieci!” organizē Latvijas Sabiedriskais medijs. Projekta partneris ir labdarības organizācija Ziedot.lv. Labdarības maratona norises partneri ir “AJ Power”, Luminor banka, “Narvesen”, komunikācijas kampaņu veido reklāmas aģentūra “Magic”.