Valdība atbalsta stingrākus ieceļošanas nosacījumus trešo valstu pilsoņiem; ierobežos mazkvalificētā darbaspēka ievešanu
Lai novērstu negodprātīgu ieceļošanas noteikumus izmantošanu, valdība otrdien atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto rīcības plānu, kas paredz būtiski pastiprināt prasības trešo valstu pilsoņu ieceļošanai un uzturēšanai Latvijā, īpaši studiju un nodarbinātības jomās.
Kā informēja ministrijā, jaunais regulējums paredz ierobežot darba devēju iespējas uzaicināt trešo valstu pilsoņus darbā vienkāršajās profesijās. Turpmāk šādu darbinieku piesaiste būs atļauta tikai tiem uzņēmumiem, kuri ir godprātīgi nodokļu maksātāji un kuriem Valsts ieņēmumu dienests (VID) piešķīris augstāko novērtējuma reitingu (A). IeM skaidro, ka tādējādi tiks novērsta mazkvalificētu darbinieku ievešana caur fiktīviem vai nodokļu parādos esošiem uzņēmumiem. Šis ierobežojums gan neattieksies uz sezonas darbiniekiem.
Būtiskas izmaiņas skars arī izglītības sektoru. Lai mazinātu riskus, ka studiju vīzas tiek izmantotas slēptai migrācijai, plānots liegt ģimeņu apvienošanu bakalaura un maģistra līmeņa studentiem. Tiesības uzaicināt ģimenes locekļus turpmāk saglabās tikai doktorantūras studenti.
Tāpat visiem pirmā kursa studentiem no trešajām valstīm būs jāveic depozīta iemaksa. Tā kalpos kā garants, lai segtu potenciālās izraidīšanas izmaksas gadījumā, ja vīza vai uzturēšanās atļauja tiktu anulēta. Paredzēts arī pārskatīt atzīto angļu valodas testēšanas institūciju sarakstu un ieviest stingrāku kontroli pār studentu finansiālo līdzekļu izcelsmi.
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) norāda, ka, pilnveidojot nosacījumus, atrasts līdzsvars starp darba devēju vajadzībām, izglītības nozari un nacionālo drošību. "Analizējot datus, secināts, ka trešo valstu pilsoņu skaits, kas Latvijā ieceļo nodarbinātības un studiju nolūkos, pēdējos gados palielinās. Migrācijas nosacījumu ļaunprātīga izmantošana potenciāli var radīt nopietnus riskus, tai skaitā ēnu ekonomikas un drošības riskus," uzsver ministrs.
Kopumā rīcības plānā iekļauti 23 jauni kontroles mehānismi. Tie paredz arī aizliegumu fiziskām personām uzaicināt viesstrādniekus, kā arī liedz iespēju komersanta valdes locekļiem, kuru uzņēmumi pārkāpuši noteikumus, apiet regulējumu, dibinot jaunus uzņēmumus/ Ministrija gan uzsver, ka jaunie pasākumi nepasliktinās uzturēšanās nosacījumus studentiem un darbiniekiem no NATO dalībvalstīm.