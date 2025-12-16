Balvu novadā samazina brīvpusdienas - no 2026. gada tās pienāksies tikai atsevišķām skolēnu grupām
No 2026. gada 1. janvāra Balvu novadā brīvpusdienas pašvaldība nodrošinās tikai atsevišķām skolēnu grupām, paredz jaunie saistošie noteikumi "Par izglītojamo ēdināšanas maksas līdzfinansēšanu un atvieglojumiem Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs".
Pašvaldība norāda, ka pēdējo gadu laikā tā ir nodrošinājusi ļoti plašu atbalstu, piešķirot brīvpusdienas faktiski visiem izglītojamajiem. Tomēr, ņemot vērā pieaugošās izmaksas pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai, bija nepieciešams kritiski izvērtēt, vai šādu atbalsta apjomu iespējams saglabāt ilgtermiņā, neapdraudot pašvaldības finansiālo stabilitāti.
Līdz šim mācību gada laikā par pusdienām praktiski netika iekasēti līdzekļi no izglītojamo vecākiem, un, ja šāda pieeja turpinātos, pašvaldībai ilgtermiņā nebūtu iespējams saglabāt arī citas brīvprātīgās iniciatīvas, norāda domē. Tāpēc pieņemtais lēmums esot "rūpīgi izvērtēts, pamatots un uz nākotnei vērsts". Turpmāk atbalsts būšot mērķēts tām ģimenēm, kurām tas ir visvairāk vajadzīgs, vienlaikus aizsargājot pašvaldības finansiālo stabilitāti.
Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks (LZP) uzsver, ka jaunie noteikumi izriet gan no iepriekšējā sasaukuma pieņemtā Balvu novada pašvaldības budžeta izdevumu optimizācijas plāna, gan Finanšu ministrijas prasībām pārskatīt brīvprātīgās iniciatīvas.
"Visi mēs vēlamies būt labi, taču līdzdalībai no vecāku puses arī jābūt. Primāri četru iedzīvotāju grupām pašvaldība turpinās pilnībā segt ēdināšanas izmaksas - tas attiecas aptuveni uz 40% ģimeņu, kuru bērni saņems brīvpusdienas," informē Trupovnieks.
Ēdināšanas izmaksas 100% apmērā arī turpmāk tiks segtas pamatizglītības programmu 1.-4. klašu skolēniem.
Tāpat brīvpusdienas pašvaldība nodrošinās pamatizglītības, vidējās vispārējās izglītības programmu 5.-12. klašu izglītojamajiem un 1.-4. kursu vidējās profesionālās izglītības četrgadīgo izglītības programmas izglītojamajiem, ja skolēna ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, skolēna ģimene ir daudzbērnu ģimene vai skolēns ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai noteikta pirmās vai otrās grupas invaliditāte. Brīvpusdienas saņems arī bāreņi un bez vecāku gādības palikušie, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi bāriņtiesa.
Savukārt par bērniem, kuri apgūs obligātās pirmsskolas izglītības programmu, vecākiem tiek ieviests līdzfinansējums - viens eiro dienā. Pamatizglītības un vidējās izglītības programmu 5.-12. klašu izglītojamajiem pusdienu līdzfinansējums būs 1,5 eiro dienā, tāds pats tas būs arī 1.-4. kursu profesionālās izglītības četrgadīgo izglītības programmas izglītojamajiem.
Pašvaldība uzsver, ka šie maksājumi ir būtiski zemāki par faktisko ēdināšanas pašizmaksu, jo pašvaldība turpinās segt daļu no izmaksām. Plānots, ka no vecāku līdzfinansējuma mācību gada laikā varētu tikt iegūti ap 137 000 eiro.