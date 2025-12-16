Ziemassvētku brīvdienās sabiedriskais transports Rīgā kursēs pēc brīvdienu grafika
foto: LETA
Ziemassvētku laikā sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika.
Ziemassvētku brīvdienās sabiedriskais transports Rīgā kursēs pēc brīvdienu grafika

Ziemassvētku brīvdienās, no 24. līdz 26. decembrim, sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika.

Šajās dienās “Rīgas satiksmes” autostāvvietas būs bez maksas, izņemot stāvvietu K. Valdemāra ielā 5a. Tāpat svētku dienās un dienu pirms tiks mainīts uzņēmuma klientu centru darba laiks.

Ziemassvētku brīvdienās, no 24. līdz 26. decembrim, sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika. 

Ziemassvētkos, 24., 25. un 26. decembrī, Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apsaimnieko “Rīgas satiksme”, varēs izmantot bez maksas, izņemot stāvvietu K. Valdemāra ielā 5a – tur par automašīnas novietošanu jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.

Ar Klientu centru darba laikiem iespējams iepazīties  “Rīgas satiksmes” mājaslapā.

