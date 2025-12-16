Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Nadeždu Frolovu.
Šodien 11:42
Bezvēsts pazudusi Nadežda Frolova; sievietei iespējamas veselības problēmas
Valsts policijas Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1953. gadā dzimušo Nadeždu Frolovu, kura 15. decembrī ap pulksten 22.00 izgāja no dzīves vietas Rīgā, Prūšu ielā un līdz šim brīdim nav atgriezusies. Sievietei iespējamas veselības problēmas.
Sievietes pazīmes: augums 160 cm, tievas miesas būves, vidēji gari, brūni mati.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
