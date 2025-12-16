SEB banka aicina uzmanīties: ievadot “ibanka” Google, var nonākt krāpnieku lapā
"SEB banka" brīdina par krāpnieku sponsorētu viltus internetbankas lapu "Google" meklētājā, aģentūrai LETA norādīja "SEB bankas" pārstāve Jeļena Novaka.
"SEB banka" pamanījusi, ka krāpnieki izmanto sponsorēto lapu izvietošanu "Google" meklētājā, lai novirzītu klientus uz viltus "SEB bankas" internetbankas lapu.
Ierakstot Google meklētājā vārdu "ibanka", kā pirmie (sponsorētie) meklēšanas rezultāti parādās krāpnieku izveidotās viltus lapas, kas vizuāli ir līdzīgas "SEB bankas" internetbankas lapai, bet tajā atšķiras mājaslapas adrese un dažviet teksts ir lietuviešu valodā.
Pieslēdzoties viltus lapai, klients neapzināti nodod datus krāpniekiem, kuri, piekļūstot klienta internetbankai, var gan veikt pārskaitījumus, gan kartes maksājumus.
"SEB banka" aicina klientus rūpīgi pārbaudīt internetbankas adresi, jo tas ir pirmais, kā var atšķirt viltotu lapu no īstās.
Bankā iesaka, pieslēdzoties internetbankai, adreses joslā ievadīt pilno adresi - "ibanka.lv", izmantot internetbankas pogu bankas mājaslapā "www.seb.lv", kā arī, meklējot internetbanku "Google" meklētājā, pārliecināties, ka netiek izvēlēti "sponsorētie" meklēšanas rezultāti.
"SEB bankā" arī norādīja, ka banka ziņo par katru viltus lapu un tā tiek bloķēta, tomēr krāpnieki turpina veidot arvien jaunas.
Pēc aktīvu apmēra "SEB banka" ir otra lielākā banka Latvijā, liecina Latvijas Bankas informācija.