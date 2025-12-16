Pieaugot pacientu sūdzībām, VM rosina palielināt Ārstniecības riska fonda līdzekļus
Veselības ministrija (VM) rosina mainīt Ārstniecības riska fondā veicamo iemaksu aprēķina formulu, lai tajā nodrošinātu papildu līdzekļus, liecina ministrijas sagatavotie priekšlikumi valdībai.
Fonda līdzekļus veido ārstniecības riska maksājumi, kurus katru gadu veic ārstniecības iestādes. Maksājumu tām reizi gadā aprēķina Nacionālais veselības dienests (NVD).
VM skaidro, ka šogad ievērojami pieaudzis Veselības inspekcijā saņemto pacientu iesniegumu skaits un līdz ar to arī palielinās kopējais izmaksu apjoms.
Ja 2022. gadā saņemts 181 iesniegums, 2023. gadā - 220, bet 2024. gadā - 221 iesniegums, tad 2025. gada 11 mēnešos - jau 305 iesniegumi. Pēdējo trīs gadu laikā iesniegumu skaits pieaudzis par 41,4%.
Laikā no 2022. līdz 2024. gadam fonda atlīdzību izmaksa saglabājusies relatīvi vienmērīga, skaidro VM. Proti, 2022. gadā izmaksāti 1 366 790 eiro, 2023. gadā - 1 511 144 eiro un 2024. gadā - 1 817 847 eiro. Savukārt šī gada desmit mēnešos izmaksāti jau 2 881 833 eiro, kas saistīts ar būtisku iesniegumu skaita pieaugumu. Prognozētā atlīdzības kopsumma 2025. gadam var sasniegt 3 777 090 eiro, norāda VM.
Ministrija rosina pārskatīt riska maksājumu aprēķina formulu, vairākiem tajā iekļautajiem kritērijiem turpmāk izmantojot divu, nevis četru gadu atskaites periodu.
VM pamato, ka līdzšinējā veidā iegūtā prognoze ir neprecīza, jo neatspoguļo patieso finansējuma apjomu. "Līdz ar to formulā ir nepieciešams ņemt vērā datus par pēdējiem diviem gadiem, lai veiktu maksimāli precīzus aprēķinus un samazinātu fonda līdzekļu prognozētu deficītu, nodrošinot pacientu tiesības uz Pacientu tiesību likumā noteikto atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu," spriež ministrija.
VM prognozē, ka, veicot izmaiņas, 2026. gadā riska maksājumu kopsumma ārstniecības iestādēm sasniegtu 3 133 166 eiro. Salīdzinoši šogad tā bija 1 689 735 eiro, bet nākamgad, neieviešot izmaiņas, tā būtu 2 372 404 eiro.
Attiecīgi ministrija prognozē, ka izmaiņas nodrošinātu papildu 760 761 eiro, kas, ņemot vērā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu, pilnībā segtu prognozēto 2026. gada deficītu - 643 925 eiro. Vienlaikus, ja grozījumi netiks veikti, 2026. gadā deficīts var sasniegt 1 404 686 eiro, brīdina ministrija.
Ministrija ieceri bija nosūtījusi saskaņošanai vairākām organizācijām. Tai iebilst Latvijas Ģimenes ārstu asociācija, kas vēlas, lai tiktu kompensētas papildu izmaksas tām ģimenes ārstu praksēm, kuras sniedz valsts apmaksātos pakalpojumus.
Izmaiņas VM vēlas ieviest no 2026. gada 1. janvāra.