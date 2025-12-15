FOTO: Rīgā īpašā izstādē apskatāmi Gazā cietušo bērnu darbi
Šovakar, 15.decembrī, Kaņepes Kultūras centrā īpašā izstādē var apskatīt Gazas bērnu zīmējumus un rokdarbus. Šo izstādi rīko nereģistrētā kustība "Par brīvu Palestīnu" , kuras publiskās aktivitātes iepriekš izpelnījušās gan Valsts policijas uzmanību, gan Izraēlas vēstniecības nosodījumu par antisemītisku saukļu izmantošanu.
Ekspozīcija, kuru apskatīt iespējams tikai šovakar, tika atklāta plkst. 18.00. Izstādē aplūkojami bērnu zīmējumi un tradicionālās palestīniešu "tatreez" izšūšanas mākslas darbi, kas tapuši bērnu centrā "Meera" Kairā, Ēģiptē.
Gazas bērnu zīmējumu izstāde
Kā norāda rīkotāji, minēto centru ikdienā apmeklē ap 250 bērnu, kuri evakuēti no Gazas joslas uz Kairu, lai saņemtu medicīnisko palīdzību pēc bombardēšanas. Daudzi no šiem bērniem ir guvuši smagus ievainojumus, tostarp piedzīvojuši amputācijas, kā arī zaudējuši vienu vai abus vecākus, brāļus un māsas. Centrs nodrošina mākslas terapiju, psihologa pakalpojumus un izglītību, kā arī palīdz mātēm gūt ienākumus, pārdodot rokdarbus.
Pasākuma rīkotāji – kustība "Par brīvu Palestīnu" – Latvijas publiskajā telpā ir pazīstami ar skandaloziem gājieniem un akcijām. Tā ir nereģistrēta organizācija, kuras darbību iepriekš asi nosodījusi Izraēlas vēstniecība Latvijā, un tās rīkotajos pasākumos fiksēti antisemītiski saukļi.
Šī pati aktīvistu grupa Rīgā iepriekš organizējusi vairākus protestus. Piemēram, šī gada 27. aprīlī notikušajā gājienā, kurā piedalījās ap 100 cilvēku, tika pieprasīts atjaunot finansējumu ANO palestīniešu bēgļu lietu aģentūrai.
Iepriekš Rīgas domē atsevišķi deputāti un ebreju kopienas pārstāvji aicināja šādus gājienus aizliegt, norādot uz naida runas riskiem un atsaucoties uz gadījumiem, kad demonstrēti antisemītiski plakāti.