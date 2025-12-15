Divpadsmito reizi sveikti labākie Rīgas sociālās un veselības aprūpes jomas darbinieki
Rīgā jau divpadsmito reizi godināti izcilākie sociālās un veselības aprūpes jomas profesionāļi, pasniedzot ikgadējos apbalvojumus. Šī gada ceremonija noritēja ar moto “Būvējot tiltus. Savienojot cilvēkus”, izceļot tos, kuri ik dienu veido neredzamus “tiltus” starp cilvēkiem - sniedzot atbalstu, palīdzību un cilvēcīgu klātbūtni brīžos, kad tā visvairāk nepieciešama. Pasākumā sumināti darbinieki un sadarbības partneri, kuru darbs būtiski stiprina sociālās un veselības aprūpes sistēmu un palīdz cilvēkiem sarežģītās dzīves situācijās.
Tika pasniegtas balvas vairākās nominācijās, kas atspoguļo sociālās nozares daudzveidību un nozīmīgumu.
“Man šajā jomā ir divi īpaši gandarījuma avoti. Pirmkārt, redzu, ka Rīga patiesi rūpējas par saviem līdzcilvēkiem - līdz pat niansēm esam pārdomājuši atbalstu dažādām sabiedrības grupām, kurām tas visvairāk nepieciešams. Otrkārt, mani patiesi iepriecina mūsu darbinieki, kuros ik dienu saskatu sirsnību, ieinteresētību un patiesu vēlmi būt kopā ar cilvēkiem,” uzsver Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone.
“Šogad izvēlējāmies “tiltu” būvēšanas tematiku, jo balva pastāv kopš Zolitūdes traģēdijas. Šī traģēdija skaidri parādīja, cik būtiski ir stipri sabiedrības atbalsta tīkli un cilvēki, kuri spēj būt balsts brīžos, kad sistēma vai apstākļi pieviļ. Šāda balva iepriekš nepastāvēja, jo sociālās jomas darbs bieži vien ir tik neredzams, ka tas ir īpaši izceļams un godināms. Nozare pati ir šo balvu izveidojusi, un mēs zinām, cik svarīgi ir pateikt paldies tiem cilvēkiem, kuri aizsargā tos, kuriem ir grūti. Arī šie cilvēki ir jāgodā,” saka Rīgas pašvaldības Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte.
Gada balva sociālajā nozarē veselības aprūpes jomā piešķirta Rīgas 1. slimnīcas valdes priekšsēdētājai Natālijai Zlobinai par izcilu līderību, slimnīcas modernizāciju un kvalitātes uzturēšanu medicīnā.
Gada balva sociālajā nozarē sociālajā jomā piešķirta Rīgas Sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai Marinai Fiļipovai par sociālo pakalpojumu attīstību, koleģiālu attieksmi, jaunu pakalpojumu izstrādi.
Labklājības departamenta direktores balvu “Mans dimants” piešķir īpaši profesionālam darbiniekam, kurš spēj mobilizēt resursus ārkārtas situācijās. Šogad to saņēma Rīgas Sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājas vietniece Larisa Zariņa.
“Gada varonis”
Šajā nominācijā godināti 20 kolēģi, kuri demonstrējuši izcilu profesionālismu un cilvēcību.
“Jaunā cerība”
Nominācija izceļ jaunus darbiniekus, kuri ātri iekļaujas kolektīvā, pierāda sevi un savu motivāciju, apliecinot sociālās nozares nākotni. Godināti 23 kolēģi no dažādām sociālās aprūpes un medicīnas iestādēm.
“Mūža ieguldījums”
Godināti 18 darbinieki ar vairāk nekā 20 gadu darba pieredzi sociālajā nozarē, kuri savu mūža darbu veltījuši nozares attīstībai.
“Labā sadarbība”
Jauna nominācija, kuras mērķis ir izteikt pateicību uzņēmumiem, kas nodrošinājuši veiksmīgu sadarbību un augstu darba kultūru. Balvu saņēma trīs sadarbības partneri, kā arī veicināšanas balva piešķirta Rīgas pašvaldības Īpašuma departamentam.
Sociālo jautājumu komitejas balva tiek pasniegta par izcilu darbu, un šogad to saņēma trīs Labklājības departamenta darbinieki.
Rīgas domes priekšsēdētāja pateicības rakstus piešķīra 12 darbiniekiem.