Satversmes tiesas priekšsēdētāja ievēlēta par Venēcijas komisijas Konstitucionālās justīcijas apakškomisijas priekšsēdētāju
Par Venēcijas komisijas Konstitucionālās justīcijas apakškomisijas priekšsēdētāju ievēlēta Satversmes tiesas (ST) priekšsēdētāja Irēna Kucina.
Tiesnese uzsver, ka darbs šajā apakškomisijā turpinās stiprināt Venēcijas komisijas analītisko un konsultatīvo atbalstu dalībvalstīm jautājumos, kas skar konstitucionālo tiesu kompetenci, neatkarības garantijas un tiesu judikatūras attīstības tendences.
Praksē tas nozīmē darbu pie atzinumu sagatavošanas par konstitucionālo tiesu tiesnešu statusu, iecelšanas un atcelšanas kārtību un budžeta autonomiju, kā arī tādu reformu vērtēšanas, kas varētu ietekmēt tiesu kompetenci, spriedumu saistošo spēku un to izpildes uzraudzības efektivitāti dalībvalstīs, uzsver Kucina.
Tāpat apakškomisija nodrošina praktisku atbalstu konstitucionālajām tiesām to izskatāmajās lietās, sniedzot atzinumus sarežģītos vai politiski un tiesiski jutīgos jautājumos, piemēram, attiecībā uz ārkārtas stāvokļa un krīzes regulējumu, vēlēšanu strīdiem un referendumu norisi.
Venēcijas komisija pastāv jau 35 gadus un ir Eiropas Padomes padomdevēja institūcija konstitucionālo tiesību jautājumos. Konstitucionālās kontroles institūcijas var lūgt Venēcijas komisijas viedokli par dažādiem konstitucionālo tiesību jautājumiem.
Savukārt valstu likumdevējs un izpildvara var pieprasīt Venēcijas komisijas atzinumus attiecībā uz konstitucionālajām reformām, vēlēšanu un partiju darbības regulējumu, pamattiesību aizsardzības un valsts drošības interešu līdzsvarošanu, kā arī citiem jautājumiem. Arī Latvijas valstij pastāv plašas iespējas izmantot šīs institūcijas augsto potenciālu, tostarp aicinot Venēcijas komisiju sniegt viedokļus par plānotajām Latvijas tiesiskās sistēmas reformām vai to elementiem.
Komisijā ir 61 dalībvalsts. Latviju Venēcijas komisijā pārstāv ST priekšsēdētājs un no tiesnešu vidus izvirzīts viņa aizstājējs.