Pēc vairāku gadu desmitu pārtraukuma Rīgas Svētā Pētera baznīcas torņa pulkstenis atkal rāda pareizu laiku
Rīgas Svētā Pētera baznīcā svinīgi atklāts atjaunotais baznīcas pulkstenis, kas pēc vairāku gadu desmitu pārtraukuma atkal rāda pareizu laiku.
Pasākumu 6. decembrī kuplināja skanīgs trompešu priekšnesums, atgādinot par pagātnes tradīciju, kad dievnamu torņos mūziķi ar tauru skaņām paziņoja svarīgus notikumus un iezīmēja pilsētas dzīvi. Pasākumā piedalījās draudzes pārstāvji, ziedotāji un viesi.
Rīgas Svētā Pētera baznīcas pulkstenis bija pirmais publiskais laika rādītājs Rīgā. Kopā ar pulksteni noteiktās stundās skanēja darba zvans – skaņas signāls, kas visā pilsētā paziņoja darba dienas sākumu un beigas un bija nozīmīgs sabiedriskās kārtības elements.
“Pagātnē baznīcas pulkstenis bija inovācijas un labklājības simbols. Šodien atjaunotajam pulkstenim ir ne tikai praktiska, bet arī emocionāla un kultūrvēsturiska vērtība, kas atgādina par Rīgas vēsturi, attīstību un gadsimtu gaitā piedzīvotu laiku. Esam gandarīti un sakām vislielāko paldies visiem ziedotājiem un atbalstītājiem, kas šo lielo darbu kopīgi ļāva paveikt,” saka Rīgas Svētā Pētera baznīcas nodibinājuma valdes priekšsēdētājs Stefans Meisners.
Pulksteņa atjaunošanu veica viens no ievērojamākajiem Vācijas pulksteņu ražotājiem kopā ar vietējiem amatniekiem, bet līdzekļus nodrošināja ziedotāju atbalsts. Jaunais pulksteņa mehānisms rāda precīzu laiku visās četrās torņa ciparnīcās, izmantojot Eiropas laika signālu, ko uztvērējantena saņem un novada uz četriem atsevišķiem mehānismiem.
Rīgas Svētā Pētera baznīcas pulksteņa vēsture ir cieši saistīta ar baznīcas likteni. 1941. gadā kara laikā pulksteņa mehānisms kopā ar baznīcas zvaniem gāja bojā. Padomju gados tā vietā uzstādīja Armēnijas pulksteņu kombinātā izgatavotu mehānismu, kam vēlāk radās dažādas tehniskas problēmas. Tagad tornī laiku skaita moderns un ilgmūžīgs risinājums, kas apvieno labākās pulksteņu mehānismu ražošanas tradīcijas un augstu precizitāti.
Nākotnē jaunajam pulksteņa mehānismam varēs pievienot arī zvanu skaņas ik stundu vai pusstundu, taču tam nepieciešami papildu līdzekļi, ko plānots piesaistīt no ziedojumiem. Uzstādīt tornī īstu zvanu stundu skaitīšanai šobrīd neļauj torņa konstrukcija, jo esošās torņa lūkas tam ir par šauru. Tāpēc tiek meklēti alternatīvi risinājumi, kas saglabātu autentisku zvana skaņu.
Padomju laikā izmantoto pulksteņa mehānismu plānots restaurēt un pēc torņa telpu atjaunošanas izstādīt apskatei. Tas tiks papildināts ar nelielu ciparnīcu, lai skatītāji varētu saprast tā darbības principu.
Svētā Pētera baznīca ir augstākā Rīgas baznīca, ievērojams gotikas stila 13. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, Reformācijas kustības šūpulis ne tikai Latvijā, bet visā Livonijā. Līdz 2022. gadam baznīcu apsaimniekoja Rīgas dome. 2022. gada martā Saeima pieņēma īpašu "Rīgas Svētā Pētera baznīcas likumu", baznīcu nododot vēsturiskajam īpašniekam - Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas un Vācu Svētā Pētera draudzes nodibinājumam. Šobrīd norit plaši baznīcas atjaunošanas darbi.