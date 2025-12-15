Ja nevari izvairīties no došanās uz Krieviju vai Baltkrieviju - neņem līdzi savu mobilo telefonu, aicina VDD
Valsts drošības dienests (VDD) atkārtoti rekomendē Latvijas iedzīvotājiem gaidāmajās Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās neceļot uz Krieviju vai Baltkrieviju. Tomēr, ja no tā nevar izvairīties - VDD aicina neņemt līdzi savu mobilo tālruni.
VDD brīdina, ka minēto valstu teritorijā pastāv augsti izlūkošanas, vervēšanas un provokācijas riski, un Latvijas institūcijām ir ierobežotas iespējas palīdzēt saviem valstspiederīgajiem, kuri nonākuši grūtībās Krievijā vai Baltkrievijā.
VDD ir konstatējis, ka Krievijas un Baltkrievijas specdienesti agresīvi izmanto iespēju izjautāt un vervēt ārvalstniekus savā teritorijā, kur tie bauda plašu rīcības brīvību. Šo valstu specdienestu darbinieki savā teritorijā nevilcināsies izmantot agresīvas un prettiesiskas metodes, lai piespiestu ar tiem sadarboties.
Ja tomēr jādodas uz kādu no šīm agresorvalstīm, dienests iesaka neņemt līdzi savu mobilo telefonu, jo īpaši, ja tajā ir ar darbu saistīta vai sensitīva rakstura informācija.
Robežkontroles punktā no mobilā tālruņa var tikt izgūti dati, kā arī tas var tikt inficēts ar spiegprogrammatūru. Drošāka izvēle būs mobilais telefons ar priekšapmaksas karti, no kuriem pēc ceļojuma var atbrīvoties. Tāpat nevajadzētu ņemt līdzi datoru, zibatmiņas un citus datu nesējus.
VDD brīdina, ka potenciālo vervēšanas mērķu apzināšana notiek jau robežkontroles punktos, specdienestu pārstāvjiem uzdodoties par robežsargiem vai izmantojot citus piesegus – kā tiesībaizsardzības iestāžu, tā jebkuras citas Krievijas vai Baltkrievijas iestādes. Turklāt tiem nozīmīgu informāciju Krievijas un Baltkrievijas specdienestu pārstāvji var iegūt arī vienkāršas sarunas laikā.
VDD aicina ņemt vērā pazīmes, kas var liecināt par saskarsmi ar Krievijas vai Baltkrievijas specdienesta pārstāvi robežšķērsošanas laikā:
- neierasti pastiprināta pārbaude un izjautāšana;
- iztaujā persona civilajā apģērbā, nevis robežsardzes formā;
- persona uzdod jautājumus, kas neattiecas uz robežsardzes kompetenci, piemēram, par situāciju Latvijas valstī, attieksmi pret notikumiem Ukrainā, Latvijā ieceļojušajiem kara bēgļiem, mūsu valsts sniegto atbalstu Ukrainai;
- uzdod privātus jautājumus – par darbavietu, veicamajiem pienākumiem, finansiālo situāciju;
- apsūdz kādā pārkāpumā vai noziegumā, cenšoties piespiest "sadarboties" apmaiņā pret atbrīvošanu no atbildības;
- iedod telefona numuru, uz kuru zvanīt, nākamreiz ierodoties konkrētajā valstī.
Aizdomu gadījumā par kontaktu ar Krievijas vai Baltkrievijas specdienesta pārstāvi VDD aicina sniegt par to informāciju, zvanot uz dienesta diennakts tālruni 67208964 vai rakstot uz e-pasta adresi info@vdd.gov.lv. VDD garantē informācijas sniedzēja konfidencialitāti.