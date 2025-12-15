Gripas epidēmijas dēļ Valmieras cietumā noteikta karantīna
Ņemot vērā pieaugušo saslimstību ar gripu ieslodzīto vidū, Valmieras cietumā no šodienas līdz 23. decembrim izsludināta karantīna, ziņo Ieslodzījuma vietu pārvalde.
Karantīnas laikā ieviesti vairāki ierobežojumi ieslodzījuma vietas darbībā. Saskaņā ar izdotu rīkojumu uz laiku ir pārtrauktas klātienes tikšanās starp ieslodzītajiem un valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, aizstāvjiem, zvērinātiem notāriem un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem.
Karantīnas laikā komersantu pārstāvji drīkst piegādāt preces un sniegt pakalpojumus tikai ieslodzījuma vietas pamatfunkciju nodrošināšanai. Tāpat pārtraukta ieslodzīto nodarbināšana pie komersantiem, izņemot gadījumus, kad darbs tiek veikts uzņēmumos SIA "Lenoka", SIA "Aleks un V", SIA "Solidis" un SIA "Successu".
Uz laiku apturēta arī ieslodzīto personu dokumentu izgatavošana un brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas darbs klātienē.
Karantīnas periodā nenotiks ieslodzīto pārvietošana uz citām ieslodzījuma vietām, izņemot drošības apsvērumu gadījumus un pārvietošanu uz Latvijas Cietumu slimnīcu. Tāpat apturēta ieslodzīto konvojēšana uz tiesām un pēc procesa virzītāja pieprasījuma.
Slimības profilakses un kontroles centrs (SPKC) no 9. decembra Latvijā ir izsludinājis gripas epidēmiju, pamatojoties uz Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas (NMRL) sniegto informāciju par gripas monitoringa datiem.