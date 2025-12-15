Slimību profilakses un kontroles centrs meklē jaunu direktoru
Pēc tam, kad atlūgumu iesniedza Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) direktors Mārtiņš Dimants, Valsts kanceleja izsludinājusi jaunu konkursu uz vakanto amatu.
Dimants atlūgumu iesniedza maijā, bet SPKC amatā stājās vien februāra beigās. Pirms tam viņš sešus gadus bija Latvijas Antidopinga biroja direktors.
Jaunajam SPKC vadītājam tiek solīta mēnešalga 5300 eiro pirms nodokļu nomaksas. SPKC vadītājam ir jāatbilst likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Tiek prasīta augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā, sabiedrības veselībā, vadībzinātnē vai citā radniecīgā jomā.
Lai pieteiktos amatam, nepieciešama vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā un tikpat ilga pieredze sabiedrības veselības jomā, kā arī sadarbības pieredze ar Eiropas Savienības (ES) vai citām starptautiskām organizācijām sabiedrības veselības jomā.
Ir vēlama pieredze darbā ar starptautiskiem projektiem un papildu finansējuma piesaistē, kā arī zināšanas un izpratne par nacionālajiem un ES tiesību aktiem un starptautiskajām konvencijām sabiedrības veselības jomā.
Vienlaikus nepieciešamas zināšanas stratēģiskajā plānošanā un finanšu vadībā, izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi, darbības pamatprincipiem, administratīvo procesu un budžeta plānošanu.
Tāpat ir nepieciešamas angļu valodas zināšanas C1 līmenī un vēlamas vēl vienas svešvalodas zināšanas.
Tiek sagaidīta sistēmiska pieeja jautājumu risināšanā un spēja uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās, labas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes, kā arī nevainojama reputācija. Pretendentiem jāpiesakās līdz 5. janvārim.